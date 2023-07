Toyota lần đầu tổ chức ngày hội trải nghiệm tại Bờ Hồ

Những người tham dự nhận phần quà từ Toyota Việt Nam tại sự kiện. Đại diện hãng này cho biết, sự kiện "Ngày hội Toyota - An tâm trong từng chuyển động" nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thực tế các tính năng an toàn tiên tiến của Toyota.

"Những chiếc ôtô ngày càng thông minh hơn với các tính năng như cảm biến và camera. Thông qua sự kiện, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp về lái xe an toàn, nỗ lực góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời mong muốn khách hàng thực sự được tận hưởng cảm giác an toàn, an tâm khi tham gia giao thông", ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam chia sẻ.