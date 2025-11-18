Toyota kéo dài vòng đời sản phẩm lên 9 năm

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đặt mục tiêu duy trì giá trị xe bằng các bản cập nhật phần mềm thay vì nhanh chóng ra mắt thế hệ mới.

Theo Nikkei, Toyota sẽ kéo dài chu kỳ bán hàng của các mẫu xe chủ lực từ 7 năm lên trung bình 9 năm, đồng thời tập trung vào điện khí hóa và duy trì giá trị sản phẩm thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Các mẫu xe được định nghĩa bằng phần mềm có thể mang lại hiệu suất được cải thiện mà không cần phần cứng mới. Điều này đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình kinh doanh hiện tại của ngành, trong đó các tính năng mới được tích hợp cùng lúc vào một chiếc xe được tân trang.

Chu kỳ trung bình 9 năm của một mẫu xe mới là khoảng thời gian dài bất thường đối với Toyota. Trước đây, việc đại tu toàn diện các mẫu xe chủ lực thường diễn ra khoảng 5 năm một lần. Nhưng khi hiệu suất ôtô được cải thiện vào những năm 2000, khung thời gian này đã dần được kéo dài lên 7 năm.

Toyota RAV4 thế hệ mới ra mắt trong năm 2027, tức sau 7 năm so với thế hệ trước. Ảnh: Car and Driver

Ví dụ, mẫu xe thể thao đa dụng RAV4 có thế hệ mới sau khoảng 7 năm. Độ dài chính xác của chu kỳ sản phẩm dự kiến sẽ thay đổi tùy theo từng mẫu xe.

Toyota đang phải đối mặt với lượng đơn đặt hàng lớn, dẫn đến thời gian giao hàng bị kéo dài và các đơn hàng bị tạm dừng. Mẫu SUV Land Cruiser của hãng mất nhiều năm từ khi đặt hàng đến khi giao xe - và đến khi xe được giao, phiên bản tiếp theo có thể đã được tung ra thị trường. Chu kỳ bán hàng dài hơn sẽ tăng cơ hội mua các mẫu xe phổ biến và cũng làm tăng khả năng bán lại xe đã qua sử dụng với giá cao hơn.

Với chu kỳ bán hàng dài hơn, Toyota sẽ xem xét lại giá bán buôn mà hãng đặt ra cho các đại lý. Những mức giá này thường được giảm dần theo thời gian sau khi một mẫu xe ra mắt. Trong tương lai, giá bán buôn sẽ được thiết lập linh hoạt hơn, tùy thuộc vào mẫu xe và tình hình bán hàng.

Nguồn doanh thu chính của đại lý là chênh lệch giữa giá bán buôn và giá bán thực tế, có thể được giảm cho khách hàng. Mặc dù giá bán buôn giảm dần theo thời gian sau khi xe ra mắt, việc giảm giá cũng trở nên phổ biến hơn khi việc bán hàng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi kéo dài chu kỳ sản phẩm, Toyota đang hướng tới một mô hình doanh thu duy trì giá trị xe thông qua các bản cập nhật, bao gồm phần mềm tiên tiến và các tính năng khác, đồng thời vẫn thực hiện các thay đổi lớn về mẫu xe, bao gồm cải tiến tính năng và kiểu dáng ngoại thất.

Trong số các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản, Honda thường thay đổi toàn bộ mẫu xe sau mỗi 6-7 năm, trong khi Nissan đôi khi phải mất gần 10 năm mới thay đổi. Tesla thay đổi mẫu xe khoảng 3-5 năm một lần, trong khi các nhà sản xuất ôtô mới nổi của Trung Quốc đôi khi thay đổi mỗi năm hoặc lâu hơn.

Toyota sẽ kéo dài chu kỳ thay đổi cho các mẫu xe chính. Tuy nhiên, đối với các mẫu xe chỉ được cung cấp tại các khu vực như Trung Quốc, hãng sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm để phù hợp với điều kiện thị trường địa phương.

Hầu hết trong số khoảng 230 đại lý trực thuộc Toyota tại Nhật Bản đều hoạt động độc lập. Một số đại lý đã bày tỏ sự phản đối việc điều chỉnh giá bán buôn, cho rằng điều này sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của đại lý. Toyota giải thích rằng giá bán buôn trung bình trong 9 năm sẽ không thay đổi.

Mỹ Anh