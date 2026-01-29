Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt Việt Nam, giá cao nhất 903 triệu đồng

Mẫu bán tải thế hệ thứ 9 mang diện mạo mới, mặc ca-lăng cá tính, lắp động cơ 2.8, bán 3 phiên bản, giá 632-903 triệu đồng.

Sáng 29/1, hãng xe Nhật Bản Toyota giới thiệu Hilux thế hệ mới cho thị trường Việt Nam. Hilux 2026 bán ba phiên bản, gồm Standard 2.8 4x2 MT giá 632 triệu đồng, bản Pro 2.8 4x2 AT giá 706 triệu đồng và Trailhunter 2.8 4x4 AT giá 903 triệu đồng.

Toyota Hilux thế hệ mới ra mắt khách Việt ngày 29/1 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Cả ba phiên bản lắp động cơ dầu 2,8 lít công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Tùy chọn số sàn 6MT hoặc 6 AT, một cầu hoặc hai cầu theo từng phiên bản. Lần đầu tiên, Hilux 2026 trang bị hệ thống lựa chọn đa địa hình MTS với nhiều chế độ lái phù hợp với nhiều kiểu mặt đường.

Thế hệ thứ 9 của Hilux tinh chỉnh toàn diện về kỹ thuật, như cải tiến hệ thống treo, gia tăng độ cứng vững của thân xe và gia cố trục lái. Lần đầu tiên, bản Trailhunter trang bị hệ thống lái trợ lực điện, trong khi 2 bản thấp là trợ lực dầu.

Hilux 2026 bước sang thế hệ thứ 9. Tạo hình xe theo phong cách gọi là "Cyber Sumo", một hướng khác so với kiểu dáng đầu búa quen thuộc trên các mẫu xe Toyota gần đây. Trên mẫu bán tải Nhật, đèn pha LED mỏng hơn nằm hai bên lưới tản nhiệt hình tổ ong cùng màu thân xe, trong khi các hốc hút gió cản trước góc cạnh và tấm ốp gầm chắc chắn tạo nên vẻ ngoài vuông vắn, tiện dụng.

Kiểu dáng Hilux mới quen thuộc vì kính chắn gió, cột và cửa xe giữ nguyên từ người tiền nhiệm đã ra mắt từ năm 2015. Tuy nhiên, chắn bùn trước và sau được thiết kế lại với vòm bánh xe vuông vức, kết hợp với thiết kế vành xe mới, mang lại dáng vẻ cứng cáp hơn.

Ở phía sau, Hilux thể hiện rõ nét hơn trước, với đèn hậu LED sắc nét hơn và cản xe hiện đại hơn, giờ đây tích hợp bậc lên xuống hai bên tiện dụng tương tự trên Ford Ranger.

Nội thất Hilux 2026 thiết kế mới từ vô-lăng cho đến bảng điều khiển. Ảnh: Lương Dũng

Nội thất được đại tu toàn diện, kết hợp công nghệ hiện đại với bản chất tiện dụng truyền thống của Hilux. Bảng điều khiển hình hộp và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch độc lập và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Các nút điều khiển vật lý được giữ nguyên cho các chức năng như điều hòa và âm thanh.

Vô-lăng chắc chắn với các nút bấm được mượn từ Land Cruiser, trong khi núm xoay số nhỏ gọn và bộ chọn chế độ lái nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Hai ngăn chứa đồ nằm dọc phía hành khách, và giá để cốc gắn trên bảng điều khiển.

Hãng xe Nhật Bản nâng cấp hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng, như cảnh báo tiền va chạm, phát hiện người đi bộ và xe đạp. Điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng, hỗ trợ giữ làn có chức năng đánh lái. Bên cạnh đó còn có phanh tay điện tử, cảm biến áp suất lốp...

Hilux hiện tại bán 3 phiên bản, giá 668-999 triệu đồng. Các đối thủ có các mức giá như sau: Ranger 665 triệu đồng - 1,039 tỷ đồng, Triton giá 655-924 triệu đồng, Navara giá 685-960 triệu đồng và Isuzu D-Max giá 650-880 triệu đồng.

Hilux 2026 thiết kế mới. Ảnh: Lương Dũng

Giống hầu hết các đối thủ tại, Hilux 2026 bán tại Việt Nam nhập từ Thái Lan. Mẫu bán tải của Toyota thống trị phân khúc ở xứ chùa vàng - thị trường lớn nhất Đông Nam Á, nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Kết thúc năm 2025, doanh số của Hilux đạt 3.501 xe, xếp hạng thứ ba phân khúc, sau Ranger (18.692 xe) và Triton (4.303 xe).

Lương Dũng