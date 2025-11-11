Toyota Hilux thế hệ mới có phiên bản chạy điện

Chiếc bán tải thế hệ mới bán ra từ tháng 12, với đa dạng tùy chọn hệ thống truyền động, gồm cả xăng, dầu, hybrid hạng nhẹ và thuần điện.

Trong khi Ford F-150 thống trị Bắc Mỹ, Toyota Hilux tiếp tục là "vua bán chạy" ở hầu hết mọi nơi khác. Giờ đây, bước sang thế hệ thứ 9, "ngựa thồ" của Toyota trở lại với kiểu dáng sắc sảo hơn, và lần đầu tiên sở hữu hệ truyền động hoàn toàn bằng điện.

Chủ đề thiết kế mới, được gọi là "Cyber Sumo", đi theo một hướng khác so với kiểu dáng đầu búa quen thuộc trên các mẫu xe Toyota gần đây. Đèn pha LED mỏng hơn nằm hai bên lưới tản nhiệt hình tổ ong cùng màu thân xe, trong khi các hốc hút gió cản trước góc cạnh và tấm ốp gầm chắc chắn tạo nên vẻ ngoài vuông vắn, tiện dụng. Phiên bản chạy điện có cản trước độc đáo với lưới tản nhiệt khép kín và các hốc hút gió được thiết kế lại.

Kiểu dáng quen thuộc vì kính chắn gió, cột và cửa xe giữ nguyên từ người tiền nhiệm đã ra mắt từ năm 2015. Tuy nhiên, chắn bùn trước và sau được thiết kế lại với vòm bánh xe vuông vức, kết hợp với thiết kế vành xe mới, mang lại dáng vẻ cứng cáp hơn.

Ở phía sau, Hilux thể hiện rõ nét hơn trước, với đèn hậu LED sắc nét hơn và cản xe hiện đại hơn, giờ đây tích hợp bậc lên xuống hai bên tiện dụng tương tự trên Ford Ranger.

Kích thước tổng thể giữ nguyên với chiều dài 5.320 mm và chiều dài cơ sở 3.085 mm. Toyota chỉ cung cấp phiên bản cabin kép tại châu Âu và Australia, trong khi các thị trường như Thái Lan vẫn giữ nguyên cấu hình cabin đơn và cabin thông minh.

Nội thất được đại tu toàn diện, kết hợp công nghệ hiện đại với bản chất tiện dụng truyền thống của Hilux. Bảng điều khiển hình hộp và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch độc lập (8 inch ở phiên bản tiêu chuẩn Thái Lan) và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch (7 inch ở các phiên bản thấp hơn). Các nút điều khiển vật lý được giữ nguyên cho các chức năng như điều hòa và âm thanh.

Vô-lăng chắc chắn với các nút bấm được mượn từ Land Cruiser, trong khi núm xoay số nhỏ gọn và bộ chọn chế độ lái nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Hai ngăn chứa đồ nằm dọc phía hành khách, và giá để cốc gắn trên bảng điều khiển.

Toyota cũng mở rộng tính năng an toàn của Hilux với hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến được mở rộng đáng kể, đưa chiếc bán tải ngang hàng với các dòng xe con của thương hiệu.

Phương pháp tiếp cận đa đường dẫn của Toyota tiếp tục được áp dụng, và Hilux mới là một ví dụ điển hình. Tùy thuộc vào thị trường, người mua có thể lựa chọn động cơ turbodiesel 2,8 lít quen thuộc ở dạng thường hoặc hybrid nhẹ, cũng như tùy chọn động cơ xăng 2,7 lít.

Tuy nhiên, bước tiến lớn nhất là phiên bản hoàn toàn bằng điện. Xe sử dụng hai motơ điện, sản sinh công suất kết hợp 193 mã lực, được cung cấp năng lượng bởi bộ pin 59,2 kWh.

Toyota công bố phạm vi hoạt động là 240 km theo chu trình WLTP, hoặc hơn 300 km một chút theo tiêu chuẩn NEDC. Toyota dự kiến bổ sung phiên bản pin nhiên liệu hydro vào năm 2028.

Khả năng tải trọng và sức kéo vẫn mạnh mẽ: lần lượt lên đến 1.000 kg và 3.500 kg cho các phiên bản động cơ đốt trong. Hilux BEV, với hệ thống pin nặng hơn, có thể chở 715 kg và sức kéo 1.600 kg.

Hilux sử dụng phiên bản nâng cấp của kiến trúc khung gầm IMV của thế hệ trước thay vì chuyển sang TNGA-F hiện đại hơn đang được sử dụng trên Tacoma và Land Cruiser.

Tuy nhiên, xe vẫn được hưởng lợi từ hệ thống lái trợ lực điện mới, động cơ và giá đỡ cabin mới giúp giảm rung động, thanh ray phía trước mở rộng giúp cải thiện hiệu suất va chạm và hệ thống treo được cải tiến.

Hệ thống treo kết hợp lò xo độc lập ở phía trước với trục sau cứng chắc được hỗ trợ bởi nhíp lá. Toyota Australia cho biết có hai hiệu chỉnh riêng biệt: một hiệu chỉnh cho khả năng chịu tải nặng và kéo, và một hiệu chỉnh khác tập trung vào sự thoải mái khi lái xe hàng ngày.

Về khả năng off-road, các phiên bản 4x4 sử dụng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian với tỷ số truyền cao và thấp, nay được cải tiến với bộ vi sai khóa cầu sau tiêu chuẩn và hệ thống Multi-Terrain Select.

Việc sản xuất vẫn tập trung tại Thái Lan, nơi Hilux Travo chạy dầu bán ra với giá 767.000-1.366.000 baht (23.700-42.200 USD). Phiên bản điện có giá khởi điểm 1.491.000 baht (46.100 USD), dẫn đầu danh sách xe bán chạy nhất.

Hilux mới sẽ có mặt tại châu Âu và Australia vào tháng 12, sau đó là các thị trường châu Á vào năm 2026 và ra mắt tại thị trường nội địa Nhật Bản vào giữa 2026.

Mỹ Anh (theo Carscoops)