Toyota Hilux thế hệ mới bán ở Việt Nam từ tháng 1/2026

Các đại lý Toyota kỳ vọng giao kịp Hilux 2026 trước Tết Nguyên đán cho khách, xe vẫn nhập Thái Lan.

Nguồn tin của VnExpress cho biết, Toyota Việt Nam sẽ nhập Hilux thế hệ mới và bán từ tháng 1/2026. Hiện nhiều đại lý của hãng Nhật tại Hà Nội, TP HCM đang nhận cọc của khách cho các suất giao sớm.

Hiện chưa rõ cấu hình của Toyota Hilux 2026 sắp bán tại Việt Nam. Các nhân viên bán hàng ở đại lý cho biết, nhiều khả năng xe vẫn giữ ba phiên bản như thế hệ hiện tại, tức loại dẫn động hai cầu số sàn MT, một cầu số tự động AT và hai cầu AT.

Những mẫu Hilux thế hệ cũ đang bán ở Việt Nam đều trang bị máy dầu, dung tích 2.4 trên hai bản thấp và 2.7 trên bản cao nhất. Tại Thái Lan, tất cả các phiên bản của Hilux thế hệ mới đều dùng động cơ dầu 2.8 với công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm. Đi kèm là tùy chọn hộp số MT hoặc AT. Giá phiên bản cabin kép (trừ bản thuần điện) dao động 29.285-39.870 USD.

Các đại lý không nhận đặt hàng phiên bản thuần điện của Hilux vì nói rằng hãng chưa có kế hoạch đưa về nước. Tại Thái Lan, bản này có tên gọi Hilux Travo-e, giá khoảng 46.100 USD.

Bản thuần điện của Hilux sử dụng hai môtơ điện, sản sinh công suất kết hợp 193 mã lực. Bộ pin 59,2 kWh của xe cho tầm hoạt động là 240 km theo chu trình WLTP, hoặc hơn 300 km một chút theo tiêu chuẩn NEDC. Toyota dự kiến bổ sung phiên bản pin nhiên liệu hydro vào năm 2028.

Hilux 2026 bước sang thế hệ thứ 9. Tạo hình xe theo phong cách gọi là "Cyber Sumo", một hướng khác so với kiểu dáng đầu búa quen thuộc trên các mẫu xe Toyota gần đây. Trên mẫu bán tải Nhật, đèn pha LED mỏng hơn nằm hai bên lưới tản nhiệt hình tổ ong cùng màu thân xe, trong khi các hốc hút gió cản trước góc cạnh và tấm ốp gầm chắc chắn tạo nên vẻ ngoài vuông vắn, tiện dụng. Phiên bản chạy điện có cản trước độc đáo với lưới tản nhiệt khép kín và các hốc hút gió được thiết kế lại.

Kiểu dáng Hilux mới quen thuộc vì kính chắn gió, cột và cửa xe giữ nguyên từ người tiền nhiệm đã ra mắt từ năm 2015. Tuy nhiên, chắn bùn trước và sau được thiết kế lại với vòm bánh xe vuông vức, kết hợp với thiết kế vành xe mới, mang lại dáng vẻ cứng cáp hơn.

Ở phía sau, Hilux thể hiện rõ nét hơn trước, với đèn hậu LED sắc nét hơn và cản xe hiện đại hơn, giờ đây tích hợp bậc lên xuống hai bên tiện dụng tương tự trên Ford Ranger.

Nội thất được đại tu toàn diện, kết hợp công nghệ hiện đại với bản chất tiện dụng truyền thống của Hilux. Bảng điều khiển hình hộp và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch độc lập (8 inch ở phiên bản tiêu chuẩn Thái Lan) và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch (7 inch ở các phiên bản thấp hơn). Các nút điều khiển vật lý được giữ nguyên cho các chức năng như điều hòa và âm thanh.

Vô-lăng chắc chắn với các nút bấm được mượn từ Land Cruiser, trong khi núm xoay số nhỏ gọn và bộ chọn chế độ lái nằm trên bảng điều khiển trung tâm. Hai ngăn chứa đồ nằm dọc phía hành khách, và giá để cốc gắn trên bảng điều khiển.

Như hầu hết các đối thủ, Toyota Hilux thế hệ hiện hành (689-999 triệu đồng) bán tại Việt Nam nhập từ Thái Lan. Hilux thống trị phân khúc tại xứ chùa vàng, thị trường xe bán tải lớn nhất Đông Nam Á và hàng đầu thế giới, với doanh số hơn 170.000 chiếc (số liệu 2024 của Focus2move), nhưng ở Việt Nam thì trái ngược.

Hilux lép vế hơn nhiều đối thủ Ford Ranger. Tính đến tháng 10, doanh số lũy kế của Toyota Hilux đạt 3.026 xe, xếp thứ ba phân khúc. Ranger bán 14.453 xe, gấp gần 5 lần Hilux.

