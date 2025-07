Toyota Hilux - bán tải cỡ trung bán chạy nhất thế giới

Mẫu bán tải Toyota đứng thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất thế giới 2024, chứng minh sức hút trong gần 6 thập kỷ với 8 thế hệ được phát triển.

Giữa năm 2025, tổ chức Jato Dynamics công bố danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2024, trong đó có đến một nửa là xe của Toyota. Hilux là mẫu bán tải có doanh số cao nhất toàn cầu với 617.000 xe được hãng Nhật bàn giao toàn cầu, đứng vị trí thứ 6 trong top 10.

Thu hẹp trong phạm vi Đông Nam Á, mẫu bán tải cỡ nhỏ của Toyota cũng thống lĩnh thị trường với doanh số 176.043 xe, bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc như Isuzu D-Max hay Ford Ranger.

Toyota Hilux phiên bản mới. Ảnh: TMV

Ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 1968, cho đến nay, mẫu xe này đã có mặt tại khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Con số này cho thấy sự phổ biến, khả năng thích ứng của Hilux với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Ở mỗi thị trường, hãng Nhật Bản đã có những điều chỉnh phù hợp với thị hiếu của người dùng, điều kiện khí hậu và địa hình. Trải qua 8 thế hệ đổi mới và cải tiến, Hilux trở thành một trong những mẫu bán tải mang tính biểu tượng của Toyota về giá trị bền bỉ.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua, song màn "tra tấn" chiếc Hilux của kênh truyền hình Top Gear (Anh) vẫn là "casestudy" trong ngành xe hơi. Trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất như thả xuống biển, chôn vùi cùng tòa nhà cao hơn 70 m, tẩm xăng đốt nhưng động cơ vẫn hoạt động sau vài thao tác sửa chữa thủ công. Sự bền bỉ ấy là một trong những lý do khiến Hilux trở thành lựa chọn hàng đầu tại Thái Lan, đặc biệt là trong ngành nông nghiệp. Không phải mẫu xe màu mè, hào nhoáng để đi phố, uống cafe, Hilux được ví như hình tượng một người đàn ông to khỏe, kiên trì và bản lĩnh, song theo thời gian gắn bó, chiếc xe trở thành bạn đồng hành với chủ nhân trong suốt hành trình dài.

Tại Việt Nam, Toyota Hilux cũng không thay đổi nhiều. Vẫn là vóc dáng trung tính, động cơ dầu bền bỉ, nhiều tính năng hỗ trợ lái giúp người dùng an tâm trong những chuyến hành trình dài. Ở phiên bản mới nhất ra mắt hồi giữa năm 2024, mẫu bán tải nhập khẩu Thái Lan được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản: 2.4 4X4 MT, 2.4 4x2 AT và 2.8 4x4 AT Adventure với mức giá 668-999 triệu đồng.

Ở thị trường Việt Nam, người dùng đòi hỏi cao hơn ở một chiếc xe bán tải, không thuần chất bền bỉ, mạnh mẽ cho những cuộc chơi đầy bùn đất, những điều kiện vận hành khó nhằn mà còn cần tính thẩm mỹ chất "xe con".

Bộ đôi Toyota Hilux trưng bày tại triển lãm Vietbuild. Ảnh: TMV

Để thích nghi với thị hiếu đó, phiên bản nâng cấp của Hilux đã có những cải tiến cả về thiết kế và trang bị. Phiên bản 2.4 4x2AT và 2.4 4x4MT có cản trước thiết kế dạng tổ ong, đi kèm cụm đèn sương mù hiện đại tạo nét cá tính. Ở phiên bản 2.4 4x2AT và 2.8 4x4AT Adventure, màn hình giải trí 9 inch cùng các nút điều chỉnh cảm ứng, kết nối smartphone giúp người dùng thuận lợi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, "đặc cách" riêng cho bản Adventure là hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập, camera 360 độ, 6 cảm biến và hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).

Trước đó, bản cao cấp nhất của Hilux cũng được trang bị một số tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), điều khiển hành trình chủ động (DRCC).

Tại thị trường Việt Nam, Hilux không phải là mẫu bán tải được lựa chọn nhiều nhất nhưng là mẫu xe mang chất riêng, thu hút tệp khách hàng yêu thích sự bền bỉ và ổn định. Anh Hùng Sơn (36 tuổi, Hà Nội) người dùng sở hữu 2 chiếc Hilux, gắn bó suốt gần chục năm qua cho biết: "Là người làm ăn buôn bán, tôi quan tâm giá trị thật một chiếc xe mang lại hơn là vẻ bề ngoài hay quá nhiều trang bị không dùng đến và dễ hỏng hóc. Hilux bền, điều đó không cần chối cãi, xe cũng tiết kiệm, máy khỏe và dễ bảo dưỡng", anh nói.

Một chiếc Toyota Hilux của người dùng trên đường phố. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vừa qua, không gian trưng bày Toyota Hilux tại Triển lãm quốc tế Vietbuild cũng thu hút sự quan tâm của khách tham quan, chủ yếu là người làm trong lĩnh vực xây dựng. "Bán tải là lựa chọn hợp lý cho anh em trong ngành. Những chiếc Hilux là hình ảnh quen thuộc tại các công trường, chở vật liệu, chở dụng cụ và cả chở lều bạt trong những ngày cắm cọc, canh đổ bê tông", anh Vũ Tuấn Long, Bình Dương (cũ) chia sẻ khi tham quan Hilux tại sự kiện.

Quang Anh