Toyota Highlander phiên bản điện ra mắt

Mẫu SUV mới sở hữu phong cách thiết kế lấy từ dòng BZ, đèn LED mỏng, tay nắm cửa bán ẩn, kích thước tổng thể lớn hơn Highlander hiện hành.

Highlander EV 2027 có hình dáng tổng thể có phần vuông vức hơn, với phần hông sau ít tròn trịa hơn so với mẫu xe hiện tại. Điểm đáng chú ý nhất là lưới tản nhiệt phía trên được bịt kín. Một lưới tản nhiệt nhỏ phía dưới hướng luồng không khí làm mát đến bộ pin và môtơ. Dải đèn chiếu sáng toàn chiều rộng được tách biệt với đèn pha LED.

So với Highlander hiện hành, mẫu xe mới có chiều dài tăng 99 mm, chiều rộng tăng 58 mm, và chiều cao tăng 20 mm. Quan trọng hơn là chiều dài cơ sở tăng đến 200 mm. Kích thước tổng thể của Highlander 2027 với dài x rộng x cao tương ứng 5.049 x 1.988 x 1.709 mm, với dài cơ sở là 3.050 mm. Mức tăng trưởng về kích thước sẽ ấn tượng hơn nếu so với Highlander thế hệ đầu tiên, khi chiều dài cơ sở chỉ là 2.716 mm.

Toyota cho biết những thay đổi về tỷ lệ này không chỉ đơn thuần vì yếu tố thẩm mỹ. Chiều dài cơ sở lớn hơn giúp cabin rộng rãi hơn, dễ dàng ra vào hàng ghế thứ ba hơn và bố trí pin hợp lý hơn.

Từ hàng ghế trước, điều nổi bật nhất là phong cách đơn giản hơn. Mọi thứ đều tập trung xung quanh hệ thống thông tin giải trí 14 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Toyota vẫn trang bị các nút bấm và công tắc vật lý cho các chức năng quan trọng như điều khiển điều hòa.

Cả hai phiên bản, gồm XLE và Limited, đều trang bị tiêu chuẩn ghế bọc vật liệu SofTex, ghế trước có sưởi, đèn chiếu sáng nội thất tùy chỉnh với 64 màu và hệ thống đa phương tiện mới nhất của Toyota. Cửa sổ trời toàn cảnh là tùy chọn trên phiên bản XLE tiêu chuẩn và là trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản Limited. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh lớn nhất từng trang bị trên một chiếc Toyota.

Ở hàng ghế thứ hai, ghế kiểu ghế thuyền trưởng là trang bị tiêu chuẩn. Người mua phiên bản XLE AWD có thể chọn ghế băng dài để tăng số chỗ từ 6 lên 7. Toyota nói rằng hàng ghế thứ ba có thể giúp người lớn ngồi một cách thoải mái. Có một số tiện ích như cổng USB-C, cửa gió điều hòa và khả năng điều chỉnh độ nghiêng của tựa lưng.

Dung tích khoang hành lý là 1.292 lít khi gập hàng ghế thứ ba và 450 lít khi hàng ghế này dựng thẳng. Để so sánh, Grand Highlander bản máy xăng có dung tích hơn 1.614 lít phía sau hàng ghế thứ hai và hơn 566 lít phía sau hàng ghế thứ ba. Vì vậy, Highlander điện mới khá rộng rãi, nhưng không rộng bằng người anh em.

Toyota Highlander 2026 tại Mỹ. Ảnh: Car and Driver

Mặc dù tất cả các bản Highlander 2027 đều sử dụng hệ thống truyền động điện, người mua vẫn có một vài lựa chọn. Toyota cung cấp phiên bản XLE dẫn động cầu trước với pin 77,0 kWh và phạm vi hoạt động khoảng 400 km làm phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản này chỉ có công suất 221 mã lực và mô-men xoắn 268 Nm.

Cao hơn là bản XLE dẫn động 4 bánh (AWD) với cùng loại pin và phạm vi hoạt động khoảng 422 km, nhưng người mua cũng có thể tùy chọn pin lớn hơn 95,8 kWh để đạt được phạm vi hoạt động lên đến khoảng 492 km. Những người chọn bản Limited sẽ có cả pin lớn hơn và hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, cùng phạm vi hoạt động khoảng 492 km.

Hiệu suất khác nhau tùy theo cấu hình. Các mẫu AWD cung cấp công suất lên đến 338 mã lực và mô-men xoắn 437 Nm, trong khi các phiên bản FWD tạo ra 221 mã lực và 268 Nm. Cần gạt điều khiển hệ thống phanh tái tạo năng lượng, và các mẫu AWD bổ sung các tính năng như chế độ chọn địa hình đa dạng và chế độ kiểm soát leo dốc ngay cả trên xe điện.

Phần cứng sạc bao gồm cổng NACS tiêu chuẩn để sạc nhanh DC, với ước tính của Toyota là sạc được 10-80% trong khoảng 30 phút trong điều kiện lý tưởng. Cáp sạc tại nhà điện áp kép được bao gồm, cùng tính năng làm nóng trước pin và khả năng Plug & Charge.

Toyota từ lâu đã dẫn đầu về công nghệ an toàn tiêu chuẩn, và Highlander tiếp tục kế thừa di sản đó. Đây là mẫu xe đầu tiên trang bị Safety Sense 4.0. Hệ thống này tích hợp các tính năng hỗ trợ lái xe được cập nhật, bao gồm phanh trước va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ lái xe chủ động. Phiên bản Limited bổ sung hỗ trợ kẹt xe, đỗ xe nâng cao, màn hình quan sát toàn cảnh và hỗ trợ chuyển làn.

Trong số tất cả các tính năng công nghệ mới nổi bật, có tính năng cấp nguồn từ xe đến thiết bị (vehicle-to-load). Nó cho phép xe cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài, như dụng cụ điện tại công trường, hoặc hoạt động như một nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Đó là một tính năng thực sự hữu ích cho một chiếc SUV gia đình đang cố gắng tạo sự khác biệt.

Thực tế, Highlander 2027 không liên quan đến mẫu xe cùng tên hiện hành. Chiếc SUV mới được Toyota sử dụng tên gọi quen thuộc thay vì dùng bZ hay BZ như các mẫu xe điện mới đây.

Toyota Highlander EV 2027 sẽ là mẫu xe điện chạy pin đầu tiên được sản xuất tại Mỹ của hãng Nhật. Việc sản xuất dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2026 tại nhà máy Georgetown, Kentucky, nơi đang sản xuất mẫu sedan Camry. Pin sẽ được cung cấp từ nhà máy mới trị giá 13,9 tỷ USD mà Toyota đã khai trương vào cuối năm 2025 tại Liberty, North Carolina.

Mẫu xe điện mới dự kiến bắt đầu xuất hiện tại các showroom ở Mỹ vào đầu năm 2027 hoặc có thể sớm hơn. Hiện hãng chưa đề cập đến giá của Highlander chạy điện.

Mỹ Anh (theo Carscoops)