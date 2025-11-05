Nguyên mẫu robot ghế Walk Me của Toyota thu hút sự chú ý với khả năng chuyển động linh hoạt.

Được giới thiệu tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 (31/10-9/11), Walk Me hướng đến giải quyết thách thức hàng ngày mà người hạn chế vận động gặp phải như leo cầu thang, di chuyển trên địa hình không bằng phẳng hoặc bước lên ôtô. Thiết bị mới đánh dấu bước tiến trong công cuộc nghiên cứu công nghệ hỗ trợ di chuyển của Toyota, kết hợp robot, trí tuệ nhân tạo và thiết kế công thái học vào một hệ thống nhỏ gọn, linh hoạt.

Khác với xe lăn, ghế Walk Me thay thế bánh xe bằng bốn chân robot với khả năng uốn cong, nâng lên và điều chỉnh độc lập. Theo Techeblog, chân ghế lấy cảm hứng từ chuyển động của động vật, mô phỏng cách dê và cua di chuyển trên địa hình không bằng phẳng. Mỗi chân đều bọc vật liệu mềm để che các bộ phận cơ khí và cảm biến, mang lại vẻ ngoài thân thiện, an toàn.

Ghế Walk Me có thể tự leo cầu thang. Ảnh: Toyota

Khi leo cầu thang, chân trước kiểm tra độ cao và kéo ghế lên, chân sau cũng sẽ đẩy ghế lên theo. Các cảm biến và hệ thống Lidar liên tục quét môi trường xung quanh, giúp ghế vượt qua chướng ngại vật như mép thảm hoặc đồ chơi.

Cảm biến trọng lượng đảm bảo người dùng luôn ở đúng vị trí cân bằng trước khi Walk Me thực hiện mọi chuyển động lớn, trong khi radar chống va chạm sẽ dừng ghế lại nếu có người hoặc vật cản xuất hiện phía trước.

Walk Me được thiết kế nhằm thích ứng với hình dáng cơ thể người dùng. Phần tựa lưng cong hỗ trợ cột sống, trong khi các tay cầm nhỏ bên cạnh cho phép điều khiển thủ công. Người dùng có thể xoay tay cầm để rẽ hoặc nhấn nút điều khiển hướng.

Nếu muốn vận hành rảnh tay, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói như "nhà bếp" hoặc "nhanh hơn" để máy lập bản đồ đường đi hoặc điều chỉnh tốc độ bước. Một màn hình nhỏ trên tay vịn hiển thị thông tin như thời lượng pin và quãng đường đã đi.

Toyota giới thiệu 'ghế biết đi' Toyota giới thiệu ghế Walk Me tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025. Video: Pushing Pistons

Theo DPC Cars, Walk Me sử dụng thuật toán thông minh và hệ thống kiểm soát thăng bằng nhằm đảm bảo di chuyển mượt mà trên bề mặt phức tạp. Pin đặt phía sau ghế, cung cấp đủ năng lượng cho cả ngày hoạt động. Cảm biến tích hợp theo dõi từng khớp nối nên khi xảy ra hiện tượng quá nhiệt, ghế sẽ tự động tắt và thông báo cho người dùng.

Một khả năng nổi bật khác của Walk Me là gấp gọn. Chỉ cần nhấn nút, chân ghế sẽ tự động thu lại theo kiểu ống lồng, đầu gối gập xuống và ghế trở nên gọn gàng như hành lý xách tay trong vòng 30 giây. Điều này giúp người dùng dễ dàng cất ghế vào cốp xe hoặc đặt cạnh đồ nội thất. Khi kích hoạt lại, chân ghế vươn ra, hệ thống cân bằng được hiệu chỉnh và thiết bị hoạt động bình thường.

Interesting Engineering nhận định, dù mới là mẫu thử nghiệm, sự xuất hiện của Walk Me cho thấy một tương lai thiết bị hỗ trợ di chuyển không còn bị giới hạn bởi địa hình, kiến trúc, hay bánh xe.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, Techeblog)