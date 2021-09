Toyota Fortuner ưu đãi 60 triệu đồng tiền mặt và phụ kiện

Các đại lý Toyota đang giảm từ 10-30 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, thêm khoảng 20-30 triệu đồng phụ kiện.

Chương trình do các đại lý thực hiện, không phải chính sách từ hãng. Mức giảm từ 10-30 triệu tiền mặt và 20-30 triệu phụ kiện tùy phiên bản. Giảm cao nhất là bản máy dầu 2.4 4x2 AT, mức 30 triệu. Giảm thấp nhất là máy xăng 2.7 4x2 AT, mức 10 triệu. Cụ thể mức giảm:

Phiên bản Giá niêm yết Giá bán Mức giảm 2.4 MT 4x2 995 970 25 2.4 AT 4x2 1.088 1.058 30 2.4 AT 4x2 Legender 1.195 1.175 20 2.7 AT 4x2 xăng 1.130 1.120 10 2. 7 AT 4x4 xăng 1.230 1.210 20 2.8 AT 4x4 1.388 1.368 20 2.8 AT 4x4 Legender 1.426 1.406 20

(Đơn vị: triệu đồng)

Ngoài mức giảm tiền mặt, tất cả các phiên bản còn được tặng thêm phụ kiện bao gồm dán kính, trải sàn, camera hành trình hoặc bảo hiểm thân vỏ một năm. Các phiên bản khác nhau sẽ được ưu đãi phụ kiện khác nhau, cao nhất bản 2.4 4x2 AT, 30 triệu đồng phụ kiện.

Mức giá có thể thay đổi giữa các đại lý và khu vực, kéo dài từ nay đến hết tháng 10. Tại Hà Nội, các đại lý có mức giảm chỉ chênh lệch từ 5-7 triệu đồng.

Mẫu Fortuner bản dầu 1 cầu được bày bán tại đại lý khu vực Hà Nội. Ảnh: Thanh hải

Fortuner phiên bản lắp ráp có mặt ở Việt Nam giữa năm 2020, với một số thay đổi về trang bị và ngoại thất, các phiên bản động cơ được giữ nguyên nhưng riêng máy xăng vẫn nhập khẩu Indonesia.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, theo các đại lý lượng khách hàng mua xe giảm đáng kể, do xe bán nhiều cho khách chạy dịch vụ, doanh nghiệp vận tải. Trong phân khúc SUV/crossover 7 chỗ, giá trên 1 tỷ đồng Fortuner cũng đang lép vế trước Santa Fe, Sorento và Everest.

Hiện tại, Santa Fe đang được ưu đãi từ 30-45 triệu đồng tùy từng phiên bản, trong khi đó CX-8 giảm 30-50 triệu đồng và Pajero Sport là 50-70 triệu đồng. Riêng đối với Everest và Lux SA đều có mức giảm trên dưới 100 triệu đồng.

Ánh Dương