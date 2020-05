Toyota Fortuner giảm giá hàng chục triệu trong tháng 5

Hai mẫu xe Fortuner 2.4 AT và MT của Toyota nhận ưu đãi từ nhà sản xuất để kích cầu sau giai đoạn dịch bệnh.

Theo thông báo từ Toyota, trong tháng 5, các mẫu Fortuner 2.4 AT 4x2 (FK) và Fortuner 2.4 MT 4x2 (FG), hoàn tất thủ tục thanh toán 100 % tại các đại lý uỷ quyền sẽ được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt tương đương hàng chục triệu đồng.

Fortuner chinh phục đường đèo dốc phía Bắc.

Fortuner là một trong những dòng xe có doanh số tốt nhất của TMV nhiều năm qua. Ở phân khúc SUV cỡ D, xe 7 chỗ Nhật Bản này thường ở vị trí đầu bảng. Bốn tháng đầu năm 2020 đã có 2.266 xe Fortuner được giao tới tay khách hàng

Theo thống kê của VAMA, doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 4 đạt 10.816 xe, giảm 46% so với cùng kỳ 2019, với nguyên nhân chính do ảnh hưởng của Covid-19, thậm chí thấp hơn cả thời điểm thị trường khan hiếm xe nhập khẩu năm 2018. Do đó, các hãng xe đưa ra nhiều chương trình ưu đãi để kích cầu và hỗ trợ người dùng.

Ngoài Fortuner, TMV còn có những chính sách dành cho người sử dụng các dòng xe Toyota khác. Khi làm dịch vụ tại hệ thống đại lý/chi nhánh/trạm uỷ quyền của hãng này trên toàn quốc từ ngày 16/4 đến 31/5, chủ xe sẽ được nhận nhiều quà tặng và hỗ trợ giá phụ tùng, phụ kiện.

Cụ thể, người làm dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng được tặng dung dịch khử khuẩn tay. Khách hàng thay thế phụ tùng sử dụng trong bảo dưỡng và phụ tùng hao mòn tự nhiên, thay thế/sử dụng dung dịch vệ sinh giàn lạnh, dung dịch súc rửa động cơ và vệ sinh kim phun được ưu đãi 15% giá bán lẻ niêm yết, ưu đãi 20% giá bán lẻ niêm yết cho dầu động cơ Toyota khi sử dụng dịch vụ có phát sinh thay dầu động cơ.

Bên cạnh đó, một số dòng xe như Wigo, Vios, Avanza được áp dụng chính sách cố định lãi suất 6 tháng đầu năm 3,99% một năm khi khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Tài chính Toyota. Trong tình hình kinh tế ảnh hưởng chung bởi Covid-19, các hãng xe đang làm nhiều cách chung tay với người dùng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Nam Long