Toyota Fortuner đời 2019 giảm giá hơn 200 triệu đồng

Phiên bản Fortuner máy dầu 2.8 AT 4x4 đang được các đại lý giảm giá hơn 200 triệu, về mức 1.150 triệu đồng, số lượng hạn chế.

Một số đại lý Toyota ở Hà Nội xả hàng tồn xe Fortuner đời 2019 khi bản nâng cấp 2020 vừa ra mắt hôm 17/9. Bản máy dầu 4x4 AT được giảm nhiều nhất hơn 200 triệu, về mức 1,15 tỷ đồng nhưng số lượng không nhiều.

Fortuner đời 2019 tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Toyota Giải Phóng

Tại TP HCM, phần lớn các đại lý cho biết không có mức giảm giá cao như Hà Nội, lượng xe Fortuner đời 2019 còn khá ít. Một nhân viên bán hàng Toyota ở quận 2 cho biết bản 2.8 AT máy dầu không còn hàng. Bản 2.4 AT 4x2 đang được giảm 50-55 triệu đồng, bản TRD 2.7 AT 4x2 giảm giá hơn 100 triệu để xả hàng tồn. "Mức giảm cao ở ngưỡng nào của Fortuner tùy đại lý thực hiện để dọn kho, không phải chương trình từ hãng", người này cho biết.

Thực tế, Fortuner được đại lý giảm giá đều đặn trong nhiều tháng qua nhằm chuẩn bị cho bản mới bán ra vào giữa tháng 9 vừa qua. Tuy nhiên, mức hơn 200 triệu thuộc hàng lớn nhất của Fortuner được các đại lý thực hiện từ trước đến nay. Giai đoạn trước 2019, giá xe Fortuner hay một số sản phẩm "hot" như Honda CR-V, Ford Ranger thường tăng bằng hình thức "bia kèm lạc" thay vì giảm giá hàng trăm triệu thu hút khách hàng.

Fortuner đời 2019 tương tự Mitsubishi Pajero Sport hay Ford Everest, những mẫu xe cũng được các đại lý áp mức giảm hơn 200 triệu nhằm dọn kho. Riêng phiên bản nâng cấp Pajero Sport 2020 sẽ ra mắt vào đầu tháng 10 tới.

Phân khúc SUV hạng D tại Việt Nam từ tháng 9 bắt đầu sôi động khi sau Kia Sorento, đến lượt Toyota Fortuner mới xuất hiện. Dẫn đầu cuộc đua thị phần hiện là Hyundai Santa Fe, Fortuner xếp thứ hai và Everest thứ ba.

Đoàn Dũng - Phạm Trung