Toyota đồng hành dự án thúc đẩy quan hệ Việt – Nhật

Dự án Opera Công nữ Anio có sự đồng hành của Toyota, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Sự kiện truyền thông cho dự án Opera Công nữ Anio được ban điều hành, kết hợp cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức hôm 29/8 tại Đà Nẵng. Toyota Việt Nam tham gia dự án với vai trò là Đơn vị đồng hành Bạch Kim.

Dự án được thực hiện với mong muốn thúc đẩy hợp tác, giao lưu lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam với các tổ chức, cá nhân Nhật Bản và sự đồng hành của Toyota.

Đại diện ban tổ chức tại sự kiện truyền thông dự án Opera Công nữ Anio.

Tại sự kiện, ban tổ chức giới thiệu nội dung vở diễn Opera Công nữ Anio, dựa trên câu chuyện tình yêu có thật giữa Ngọc Hoa (công nữ Anio) ở Hội An và Araki Sotaro, một thương nhân Nhật Bản đầu thế kỷ 17. Ngoài ra, sự kiện có màn trình diễn Aria Đàn bầu mang đến cho khán giả những nét văn hóa, mỹ thuật và âm nhạc Việt – Nhật, giới thiệu "Kiệu Nikko Toshogu", trưng bày tác phẩm tranh sơn mài của họa sĩ Ando Saeko. Điểm nhấn chính là chiếc piano tô điểm họa tiết sơn mài Aizu nuri độc đáo.

Chương trình "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản" năm nay diễn ra từ ngày 26-28/8 tại phố cổ Hội An (Quảng Nam) với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang sắc màu văn hóa đa dạng như: chương trình nghệ thuật của thành phố Hội An, sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ, khách mời nổi tiếng trong và ngoài nước... Sự kiện truyền thông dự án Opera "Công nữ Anio" là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chương trình.

Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa giữa Hội An với các tổ chức, cá nhân, địa phương của Nhật Bản. Trải qua 17 lần tổ chức, sự kiện đã để lại trong lòng những người tham gia nhiều tình cảm tốt đẹp về mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.

Nghệ sĩ trình diễn đoạn trích Aria Đàn bầu trong màn ba của vở Opera Công nữ Anio.

Buổi biểu diễn Opera Công nữ Anio dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản tiêu biểu, đã gắn bó với hoạt động tại Việt Nam trong suốt gần ba thập kỷ, Toyota mong muốn trở thành cầu nối thúc đẩy, củng cố và phát triển mối quan hệ ngoại giao thêm bền chặt.

Tại Việt Nam, Toyota là một trong những doanh nghiệp thường mang đến những chương trình ý nghĩa trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt với dòng nhạc cổ điển. Hãng này tham gia đồng hành, tổ chức các đêm nhạc dành cho khán thính giả yêu nhạc cổ điển, góp phần đưa dòng nhạc hàn lâm đến gần với công chúng qua những buổi Hòa nhạc Toyota hay chương trình hòa nhạc đặc biệt.

Tháng 7 và tháng 8 vừa qua, chương trình Hòa nhạc Toyota được tổ chức thành công tại TP HCM và Hà Nội, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán thính giả. Toàn bộ số tiền bán vé được ban tổ chức trao tặng cho các sinh viên chuyên ngành âm nhạc, trong khuôn khổ "Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam", nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên theo đuổi đam mê âm nhạc cổ điển trên khắp cả nước.

Hòa nhạc Toyota được tổ chức thường niên trong suốt hơn hai thập kỷ qua, trở thành món ăn tinh thần của đông đảo công chúng, thể hiện nỗ lực của hãng Nhật trong đóng góp, phát triển nền văn hóa – giáo dục của Việt Nam.

Trong suốt 27 năm qua, Toyota đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp cho sự phát triển văn hóa – xã hội, giáo dục, môi trường Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản đồng thời hiện thực hóa mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại".

Tuấn Vũ

Ảnh: Toyota Việt Nam.