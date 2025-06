Toyota đặt cược vào hydro và nhiên liệu sạch

Để đạt được trung hòa khí thải, Toyota tiếp tục đổ nhiều nguồn lực để nghiên cứu phát triển nhiên liệu sinh học, động cơ hydro.

Khi Tokyo Motor Show đổi tên thành Japan Mobility Show từ 2023, người dùng đã mường tượng về một tương lai dịch chuyển, thay vì tập trung vào phương tiện ôtô đơn thuần như trước. Khái niệm mobility rộng hơn rất nhiều và đi xa khỏi động cơ và bánh xe thông thường. Tokyo, hãng xe lớn nhất Nhật Bản thể hiện rõ nét nhất việc chuyển đổi này. Mới đây, hãng đã công bố hàng loạt thông tin mới, với mục tiêu chính là tiếp cận đa chiều, hướng tới trung hòa carbon qua các giải pháp nhiên liệu sạch, bao gồm nhiên liệu sinh học và hydro.

Đẩy mạnh thử nghiệm nhiên liệu sạch trong đua xe

Tại giải đua NAPAC Fuji 24 Hours Race diễn ra cuối tháng 5, hãng Nhật giới thiệu mẫu concept GR Corolla H2 dùng hydro lỏng, thay vì hydro khí nén như trước đây. Việc sử dụng hydro lỏng giúp tăng mật độ năng lượng và giảm thời gian tiếp nhiên liệu.

GR Corolla chạy bằng hydro lỏng. Ảnh: Toyota

Bên cạnh đó là mẫu GR86 dùng xăng sinh học E20, bao gồm 20% ethanol và 80% xăng thông thường. Loại nhiên liệu này giúp giảm phát thải CO₂ so với xăng truyền thống. Việc thử nghiệm E20 trong môi trường đua xe khắc nghiệt giúp Toyota đánh giá hiệu suất và độ bền của nhiên liệu sinh học trong điều kiện thực tế.

Bắt đầu từ cuộc đua này, Toyota ứng dụng công nghệ tự động chuyển đổi tỷ lệ đốt hydro, giúp tối ưu công suất nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hiện Toyota đang tìm cách cải thiện quá trình đốt hydro để đạt mức công suất tương đương với xăng, bằng việc sử dụng công nghệ chuyển đổi sang "đốt nghèo" (lean combustion), tức trạng thái cháy của hỗn hợp nhiên liệu và không khí với nồng độ nhiên liệu thấp hơn so với tỷ lệ không khí. Bên cạnh đó là phát triển van nạp mới giúp cải thiện tốc độ nạp hydro, tăng độ an toàn trong khi vẫn giữ kích thước nhỏ gọn cho xe.

Cuối cùng là giảm trọng lượng xe thông qua việc sử dụng nhôm cho một phần hệ thống dây điện trong xe. Toyota đã ngăn chặn sự ăn mòn do nhôm tiếp xúc với nước bằng công nghệ hàn laser sợi quang do Furukawa Electric phát triển, trong khi không ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hàng loạt hoặc chi phí sản xuất. Sự thay đổi này giúp giảm 18% trọng lượng so với xe dùng dây dẫn bằng đồng thông thường.

Hợp tác phát triển phòng xông hơi sử dụng hydro

Toyota công bố hợp tác với công ty Harvia (Phần Lan) để phát triển phòng xông hơi đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ hydro, thay thế nhiên liệu hóa thạch. Khí hydro khi đốt cháy tạo ra nhiệt và hơi nước, không phát thải CO₂.

Bản concept phòng xông hơi sử dụng hydro đầu tiên trên thế giới của Harvia và Toyota. Ảnh: Toyota

Dự án phòng xông hơi không phát thải thể hiện tiềm năng của hydro ngoài ngành giao thông vận tải. Phòng xông sẽ được giới thiệu tại các sự kiện quốc tế tại Phần Lan. Ngoài ra, bản concept phòng xông hơi sẽ được giới thiệu tại giải đua Rally Finland 2025, như một phần của chiến dịch truyền thông chung giữa Toyota Gazoo Racing và Harvia.

Hãng Nhật coi hydro là nhiên liệu quan trọng trong quá trình trung hòa carbon và đã thúc đẩy nhiều sáng kiến khác nhau, trong quy trình mà hãng gọi là "Chế tạo, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng" hydro, bằng cách hợp tác với các đối tác trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Trong tương lai, Toyota sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hydro trong nhiều lĩnh vực khác.

Phát triển logistics

Toyota mới đây thông báo mở rộng cổ đông, bán cổ phần Toyota Industries Corporation (TICO) - công ty con đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và logistics của tập đoàn Toyota. Quá trình này sẽ được thực hiện thông qua việc mua lại cổ phần, với sự tham gia của các công ty thành viên trong tập đoàn như Toyota Motor, Aisin, Denso, Toyota Tsusho và Toyota Fudosan, cùng với khoản đầu tư trực tiếp của chủ tịch Akio Toyoda.

Cụ thể, Toyota Motor đầu tư khoảng 700 tỷ yên (4,49 tỷ USD) thông qua cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, Toyota Fudosan đầu tư 180 tỷ yên (1,15 tỷ USD). Các công ty như Aisin, Denso và Toyota Tsusho sẽ bán toàn bộ cổ phần của mình tại TICO, đồng thời TICO sẽ mua lại phần cổ phiếu đang sở hữu tại các công ty này, chấm dứt tình trạng sở hữu chéo trong tập đoàn để minh bạch tài chính và cải thiện quản trị. Ông Akio Toyoda đầu tư 1 tỷ yên (6,4 triệu USD), nhằm thể hiện sự cam kết cá nhân đối với quá trình chuyển đổi.

Bước đi trên nhằm giúp TICO hoạt động với mức độ linh hoạt cao hơn, củng cố năng lực sản xuất, đẩy nhanh tiến độ phát triển các giải pháp logistics tiên tiến, công nghệ tự động như xe nâng, phần mềm quản lý logistics và hệ truyền động thân thiện với môi trường, đồng thời nghiên cứu sử dụng dữ liệu liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu.

Hồ Tân