Toyota Corolla hatchback 2026 tăng độ an toàn, thêm bản FX

MỹMẫu xe 5 cửa không thay đổi về hiệu suất, nâng cấp nhẹ về an toàn, thêm phiên bản nhằm tôn vinh Corolla FX16 những năm 1980.

Ra mắt ngay sau Toyota Corolla bản sedan, bản hatchback bao gồm một phiên bản đặc biệt lấy cảm hứng từ phong cách retro, công nghệ an toàn và khung gầm nâng cấp, và mức giá được điều chỉnh nhẹ.

Thay thế phiên bản Nightshade đã ngừng sản xuất là FX Edition mới, một phiên bản giới hạn nhằm tôn vinh mẫu Corolla FX16 của những năm 1980. Trong khi đó, các tính năng tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản đã được cải thiện, đặc biệt về mặt an toàn.

Corolla hatchback 2026 hiện có các phiên bản SE, FX Edition và XSE. Giá tăng nhẹ trên tất cả các phiên bản. Bản SE tiêu chuẩn hiện có giá 24.180 USD, tăng 400 USD, trong khi bản XSE cao cấp nhất chỉ tăng 95 USD. Phiên bản FX mới có giá 26.780 USD, tăng 2.000 USD so với Nightshade cũ.

Bên dưới nắp ca-pô, mọi thứ không thay đổi. Tất cả các phiên bản Corolla hatchback đều trang bị động cơ 2 lít 4 xi-lanh, sản sinh công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT Dynamic Shift, truyền sức mạnh đến bánh trước.

Corolla SE tiêu chuẩn trang bị vành xe 16 inch, màn hình thông tin giải trí 8 inch, đế sạc không dây, ghế nỉ và hệ thống âm thanh 6 loa. Ngoài ra, gói Toyota Safety Sense 3.0 tiêu chuẩn bổ sung hệ thống giám sát điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Bản FX mới sản xuất giới hạn 1.600 chiếc. Lấy cảm hứng từ Corolla FX16 1987, phiên bản này mang phong cách cổ điển nhưng không bao gồm bất kỳ nâng cấp hiệu suất hay khung gầm nào để tôn lên vẻ ngoài thể thao hơn.

Xe dùng vành hợp kim 18 inch trắng bóng, với đai ốc màu đen. Mặc dù thiết kế vành gần giống phiên bản Nightshade cũ, lớp sơn trắng mang lại vẻ ngoài sắc sảo hơn. Những điểm nhấn ngoại thất bổ sung bao gồm cánh gió trên mui xe màu đen bóng và logo phong cách cổ điển trên cửa hậu.

FX trang bị tiêu chuẩn ghế lái Sport Touring chỉnh điện 10 hướng có sưởi, bọc da lộn màu đen. Để tăng thêm điểm nhấn, hãng sử dụng chỉ khâu màu cam tương phản trên ghế ngồi, ốp cửa, vô-lăng và cần số. Khoang lái kỹ thuật số bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình thông tin giải trí 8 inch, tương tự bản XSE cao cấp. Xe cũng có hệ thống giám sát điểm mù.

Bằng cách chuẩn hóa các tính năng an toàn chủ chốt và mở rộng khả năng kết nối, Toyota nâng cao kỳ vọng trên thị trường xe hatchback cỡ nhỏ giá rẻ. Phiên bản FX tôn vinh di sản, đồng thời khẳng định vị thế của Corolla Hatchback trong bối cảnh đương đại. Xe sẽ bán tại Mỹ vào mùa thu năm nay.

Mỹ Anh (theo Carscoops)