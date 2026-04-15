Toyota Corolla Cross có thể thêm phiên bản 7 chỗ

Hãng Nhật dường như đang chuẩn bị đưa Corolla trở lại thị trường Ấn Độ với diện mạo mới cùng cấu hình 7 chỗ, dự kiến vào 2028-2029.

Mẫu xe mới dự kiến ra mắt trong 2-3 năm nữa, đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với Toyota Ấn Độ khi họ tìm cách lấp đầy khoảng trống lớn trong dòng sản phẩm hiện tại, theo Cartoq.

Dự án này được biết đến nội bộ với tên gọi 340D. Trước đây, nó đã bị tạm dừng vì hãng cần đảm bảo sản phẩm sẽ thành công cả về mặt kỹ thuật và thương mại tại thị trường Ấn Độ.

Hiện dự án đã khởi động lại và sẽ là một phần trọng tâm trong kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn của Toyota. Hãng Nhật đang đầu tư khoảng 39,5 triệu USD để tăng công suất tại nhà máy Bidadi, nơi sẽ sản xuất chiếc SUV này.

Một trong những thay đổi lớn nhất đối với phiên bản Corolla Cross dành cho thị trường Ấn Độ là cách bố trí chỗ ngồi. Trong khi phiên bản bán ở các quốc gia khác là loại 5 chỗ, mẫu xe dành cho thị trường Ấn Độ đang được thiết kế lại thành loại 7 chỗ.

Toyota Corolla Cross phiên bản 5 chỗ hiện hành. Ảnh: U.S. News & World Report

Điều này đòi hỏi các kỹ sư phải kéo dài trục cơ sở của xe thêm khoảng 150 mm. Chiều dài bổ sung này là cần thiết để lắp đặt hàng ghế thứ ba và cung cấp đủ không gian để chân cho các gia đình đông người. Thách thức kỹ thuật này là một trong những lý do chính khiến chiếc xe phải đến năm 2028 mới có mặt tại các showroom.

Corolla Cross sẽ được xây dựng trên nền tảng TNGA-C, cùng nền tảng được sử dụng cho Innova Hycross (Innova Cross tại Việt Nam). Vì sử dụng nền tảng này, chiếc SUV mới có thể trang bị động cơ hybrid 2.0.

Hệ thống này sử dụng cả động cơ xăng và môtơ điện để mang lại hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu - ưu tiên hàng đầu của người mua xe tại Ấn Độ. Bằng cách sản xuất các động cơ này trong nước, Toyota có thể giữ chi phí sản phẩm thấp hơn so với việc nhập khẩu các bộ phận từ nước ngoài.

Về định vị thị trường, chiếc SUV sẽ nằm giữa Urban Cruiser Hyryder và Fortuner. Hiện có một khoảng giá lớn giữa mức giá 21.500 USD và 37.600 USD khi Toyota chưa có một chiếc SUV chuyên dụng nào.

Corolla Cross sẽ lấp đầy khoảng trống này, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe phổ biến như Mahindra XUV 7XO và Tata Safari.

Việc chờ đợi đến năm 2028 là chiến lược của Toyota. Chiếc SUV sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực đầu tiên được sản xuất tại nhà máy thứ ba của hãng. Bằng cách chờ đợi vài năm, Toyota có thể đảm bảo rằng hầu hết linh kiện của xe được sản xuất tại Ấn Độ.

Việc nội địa hóa này là cách duy nhất để cung cấp một chiếc xe cao cấp với mức giá có thể cạnh tranh với các thương hiệu như Mahindra và Tata. Khi ra mắt, Corolla Cross sẽ là người kế nhiệm hiện đại cho mẫu sedan Corolla Altis cũ.

Mỹ Anh