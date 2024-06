Từ đầu năm 2024 Corolla Cross giảm doanh số do lượng xe phiên bản cũ còn lại không nhiều, chuẩn bị ra mắt phiên bản nâng cấp vào tháng 5. Trong tháng đầu tiên bán ra, mẫu crossover trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc với doanh số 996 xe, đồng thời đứng top 3 xe bán chạy nhất thị trường. Đây cũng là tháng Toyota ghi dấu ấn với 4 mẫu xe vào Top 10, tổng doanh số bán là 5.356 xe, tăng 19% so với tháng trước.

Chính giữa táplô là màn hình giải trí kích thước 10,1 inch (bản Hybrid), cho hiệu ứng hiển thị mượt mà hơn phiên bản cũ. Tính năng camera 360 độ cũng nhận nâng cấp vượt bậc, hiển thị hình ảnh sắc nét hơn, cùng thiết kế đồ họa trực quan, dễ quan sát. Toyota Việt Nam cũng nâng cấp kết nối Apple CarPlay không dây, thay vì kiểu có dây ở phiên bản trước. Các kết nối đi kèm khác gồm cổng sạc type C, sạc không dây, phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động Auto Hold.

Nằm giữa phân khúc crossover cỡ B và C, khoang nội thất Corolla Cross đủ rộng rãi ở bề ngang và chiều cao phần nóc, nhưng khá hạn chế với người ngồi ở hàng ghế thứ hai, nhất là khi di chuyển những quãng đường dài. So với phiên bản trước, kích thước Corolla Cross 2024 không thay đổi với chiều dài, rộng và cao là 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm). Trục cơ sở dài 2.640 mm. Với các thông số kể trên, Corolla Cross có ưu thế với các dòng xe cỡ B, nhưng hơi thua thiệt về không gian nếu đứng chung với các mẫu hạng C.

Trải nghiệm vận hành Corolla Cross hybrid 2024 không khác biệt nhiều so với phiên bản trước đây, vẫn là những cảm giác mượt mà, êm ái chiều chuộng người lái đến từ khối động cơ và hệ dẫn động hybrid. Ở phiên bản xăng lai điện này, Toyota trang bị cho Corolla Cross khối động cơ 1.8 HEV, gồm động cơ xăng 1.8 (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), kết hợp một môtơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm. Hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước của Corolla Cross hybrid 2024 trong thành phố cho phản ứng nhẹ nhàng, không sốc nổi hay quá cá tính dù thốc ga mạnh. Sau nhiều năm làm quen với thị trường Việt, nhiều người dùng đánh giá cao trải nghiệm này trên các dòng xe hybrid của Toyota, điểm chưa ưng ý có lẽ là tiếng ồn từ động cơ mỗi khi sạc cho hệ thống pin hybrid.