Toyota Corolla Concept - sedan huyền thoại biến hình

Mẫu sedan thiết kế táo bạo, trang bị nhiều công nghệ và hệ truyền động, bản sản xuất ra mắt cuối 2026 hoặc đầu 2027.

Hãng xe Nhật Bản Toyota giới thiệu Corolla Concept tại triển lãm ôtô Tokyo 2025. Theo giới truyền thông, đây là bản xem trước thiết kế của Corolla thế hệ mới. Thế hệ 12 hiện tại có mặt ở nhiều thị trường từ năm 2018 và thế hệ thứ 13 dự kiến ra mắt vào cuối 2026 hoặc đầu 2027.

Corolla Concept mới phát triển dưới dạng sedan. Ở thế hệ mới, Corolla đang hướng đến một sự lột xác hoàn toàn. Mẫu xe bán chạy nhất nhà Toyota, cũng là xe bán chạy nhất thế giới mọi thời đại, trang bị bộ vành 21 inch với nan thiết kế hình chữ Y. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cung cấp một loạt tùy chọn hệ truyền động với các biến thể HEV và PHEV.

Một phiên bản động cơ đốt trong đang phát triển và Toyota không loại trừ khả năng Corolla ICE sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon. Mặc dù thông tin chi tiết về mẫu concept vẫn còn hạn chế, Toyota xác nhận phát triển dòng động cơ 1.5 hoặc 2.0 mới - nhỏ hơn, nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với hiện tại.

Thiết kế mới Corolla Concept mang nhiều đường nét hiện đại, với các đường gân dập nổi và góc cạnh. Cặp gương chiếu hậu ngoài tạo điểm nhấn. Bản concept có đến 3 nắp bình xăng: hai ở chắn bùn trước và một ở góc phía sau bên lái. Toyota ám chỉ đến một hệ thống plug-in hybrid cho Corolla thế hệ mới. Xe trang bị dải đèn LED toàn chiều rộng với các phân đoạn ở giữa và đèn LED ban ngày hình chữ L. Hốc gió trang trí các đèn LED dạng nan chạy dọc xuống.

Nội thất Corolla Concept thiết kế táo bạo. Các nút bấm vật lý nhường chỗ cho các phím cảm ứng bao quanh cụm đồng hồ kỹ thuật số. Tất cả các nút điều khiển bố trí phía sau vô-lăng. Cần số hình ôtô đặt cao trên bảng điều khiển phía người lái. Kính chắn gió thấp và rộng, tương tự Prius mới, giúp cải thiện khí động học. Cửa sổ trước cũng hạ thấp.

Theo kế hoạch, Toyota Corolla Concept ra mắt tại Triển lãm ôtô Tokyo 2025 (Japan Mobiliry Show 2025). Sự kiện diễn ra từ 30/10-11/9.

Minh Vũ