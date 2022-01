Toyota Corolla Altis - xe bán chạy nhất thế giới tại Việt Nam

Không gian hàng ghế phía sau là điểm mạnh của Corolla Altis so với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C. Ở phiên bản mới nhất, xe có các tính năng an toàn như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC và 7 túi khí tiêu chuẩn.

Corolla Altis đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP.