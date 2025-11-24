Toyota Corolla 2026 diện mạo mới

Mẫu sedan cỡ C bản nâng cấp thay đổi thiết kế từ trong ra ngoài, lắp động cơ 2.0 hút khí tự nhiên.

Hãng xe Nhật Bản Toyota ra mắt Corolla 2026 tại Triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, Trung Quốc. Corolla 2026 là bản nâng cấp giữa chu kỳ của thế hệ thứ 12. Mẫu sedan cỡ C mới phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Ngoại hình Corolla 2026 phát triển dựa trên Prius và Camry mới, với thiết kế hình "đầu búa" mới nhất của Toyota, bao quanh bởi cụm đèn pha hình chữ C. Trong khi cản trước hình chữ L tích hợp đèn sương mù dẫn vào hốc hút gió trung tâm mỏng hơn. Xe lắp bộ vành (mâm) 17 inch thiết kế mới, giống Lexus ES mới. Hãng xe Nhật Bản trang trí một hình tam giác màu đen ở phía cuối cột C, giúp kéo dài phần kính. Cụm đèn hậu LED trang trí thêm với dải màu đỏ phản quang tạo điểm nhấn.

Không chỉ ở ngoại thất, nội thất Corolla 2026 cũng thay đổi với bảng điều khiển và ốp cửa hiện đại hơn, kết hợp các cửa gió điều hòa toàn chiều rộng và một hàng cửa gió trung tâm bên dưới. Bảng điều khiển trung tâm rộng hơn với hai giá đỡ điện thoại, tích hợp sạc không dây.

Corolla vẫn dùng màn hình kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng, nhưng màn hình cảm ứng giải trí trung tâm là màn hình nổi với kích thước 12,9 inch (chạy chip Qualcomm Snapdragon 8155). Các nút bấm vật lý của hệ thống điều hòa thay bằng các nút điều khiển tích hợp màn hình cảm ứng.

Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Corolla 2026 động cơ M20E-FTS dung tích 2 lít hút khí tự nhiên, công suất 171 mã lực, kết hợp hộp số CVT. Ngoài ra, còn có bản hybrid sử dụng động cơ Atkinson 1,8 lít công suất 98 mã lực và hai môtơ điện, cùng bộ pin NMC mới. Toyota công bố bản hybrid mới này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,13 lít/100 km và phạm vi hoạt động 1.041 km.

Triển lãm ôtô Quảng Châu 2025 (Auto Tech China 2025) diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc ngày 21-24/11.

Minh Vũ