Toyota có thể sớm nhập khẩu xe từ Mỹ về bán ở Nhật

Những mẫu xe Toyota sản xuất tại Mỹ có thể sớm xuất hiện tại các showroom ở Nhật Bản khi hãng đang xem xét thay đổi quy định nhập khẩu.

Toyota đang chuẩn bị một bước đi bất thường, khi bắt đầu từ năm tới, hãng được cho là có kế hoạch nhập khẩu xe từ Mỹ sang Nhật Bản. Quyết định này dường như, ít nhất một phần, là phản ứng trước áp lực từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, vốn từ lâu đã bày tỏ lo ngại về thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản. Tuy nhiên, Toyota đang định hình động thái này như một cách để cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người mua Nhật Bản.

Và Toyota không phải là hãng duy nhất, vì các chiến lược tương tự dường như cũng đang được xem xét tại các nhà sản xuất ôtô lớn khác của Nhật Bản, bao gồm Honda và Nissan.

Theo Nikkei Asia, những lô hàng nhập khẩu đầu tiên có thể bao gồm mẫu xe bán chạy hàng đầu ở Mỹ, sedan Camry. Tiếp theo là các mẫu xe phổ biến khác như SUV Highlander và bán tải cỡ lớn Tundra. Hiện không có mẫu nào trong số này bán tại thị trường nội địa của Toyota.

Toyota Camry tại Mỹ, với động cơ 2.5 HEV. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, liệu kế hoạch này có khả thi về mặt tài chính hay không vẫn chưa rõ ràng, do chi phí sản xuất và vận chuyển cao hơn liên quan đến nhân công và vận tải ở Bắc Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích sự mất cân bằng thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản, thường xuyên viện dẫn những rào cản thương mại không công bằng đang hạn chế sự thành công của các loại xe sản xuất tại Mỹ ở nước ngoài, trong khi gần như bỏ qua sự khác biệt rõ rệt về sở thích của người tiêu dùng. Ví dụ, bán tải và SUV cỡ lớn chiếm ưu thế ở Mỹ, trong khi Nhật Bản lại ưa chuộng các loại xe nhỏ gọn dành cho đô thị và keicar.

Về phần mình, Chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm hiểu khả năng nhập khẩu xe Mỹ vào Nhật Bản.

Nikkei cũng đưa tin rằng Honda đang cân nhắc một động thái tương tự, với các mẫu xe nhập khẩu tiềm năng bao gồm bán tải Ridgeline, SUV Pilot và một số mẫu xe điện Acura sản xuất tại Mỹ. Honda đã đi theo con đường này trước đây, dù ở quy mô hạn chế, với các mẫu xe chạy bằng hydro FCX và FCX Clarity, cả hai đều được bán tại Nhật Bản với số lượng rất nhỏ.

Nissan có thể sẽ làm theo với các mẫu xe như Murano và Pathfinder SUV, cả hai mẫu xe này hiện đều không có mặt trên thị trường nội địa của hãng.

Một yếu tố then chốt trong kế hoạch này là sự thay đổi về quy định, một phần của thỏa thuận thương mại gần đây giữa Nhật Bản và Mỹ. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản đang nghiên cứu một quy trình chứng nhận mới cho phép các phương tiện sản xuất tại Mỹ được phê duyệt chỉ thông qua việc xem xét hồ sơ, thay vì yêu cầu thử nghiệm trong nước bổ sung.

Nếu sự thay đổi này được thực hiện, các quy định mới có thể có hiệu lực sớm nhất vào năm 2026, làm giảm đáng kể rào cản cho các mẫu xe sản xuất tại Mỹ thâm nhập thị trường Nhật Bản.

Chính quyền ông Trump cũng tuyên bố rằng Toyota đã đồng ý mở mạng lưới đại lý tại Nhật Bản cho các thương hiệu Mỹ như Ford và General Motors. Tuy nhiên, liệu sự phát triển này có dẫn đến những thay đổi có ý nghĩa hay không sẽ phụ thuộc vào cách các công ty đó tiếp cận cơ hội này.

Mỹ Anh