Toyota Camry giảm giá trăm triệu trong tháng 6

Một số đại lý Toyota đưa ra mức giảm giá 90-120 triệu cho mẫu sedan Camry sản xuất 2024, tuy nhiên số lượng rất hạn chế.

Toyota Camry có mức giảm giá 90-120 triệu đồng, bản tiêu chuẩn 2.0Q giá còn 1,13 tỷ đồng (giảm 90 triệu đồng), bản tầm trung 2.5 HEV Mid còn 1,36 tỷ đồng (giảm 100 triệu đồng), bản cao cấp nhất 2.5 HEV Top giảm còn 1,36 tỷ đồng (giảm 120 triệu đồng). Tất cả các mẫu Camry giảm giá đều sản xuất 2024, số lượng rất ít, bản 2.5 HEV Top chỉ còn hàng ở một vài đại lý.

Mức giá 1,13-1,36 tỷ đồng sau giảm vẫn cao nhất nhì phân khúc. Tuy vậy, hãng Nhật luôn duy trì vị thế đứng đầu thị trường trong nhiều năm qua, lấn át các đối thủ khác về thị phần. Trong tháng 5, Camry bán 239 xe, trong khi các đối thủ khác như Mazda6, Accord không bán được xe nào, còn Kia K5 là 17 xe.

Chuyên gia Car Awards 2024 đánh giá Toyota Camry thế hệ mới trong hành trình Car Test. Ảnh: Minh Quân

Mẫu Camry hiện tại thuộc thế hệ thứ 9, ra mắt tại Vietnam Motor Show 2024 tại TP HCM vào cuối tháng 10. Ngoại thất xe thay đổi phong cách so với bản trước đó, các đường nét thiết kế bóng bẩy, sắc nét và phá cách hơn. Phiên bản hybrid sử dụng máy xăng 2.5 công suất 185 mã lực, mô-men xoắn cực đại 221 Nm, kết hợp môtơ công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 208 Nm. Tổng công suất xe là 224 mã lực, hộp số e-CVT, dẫn động cầu trước. Bản 2.0 động cơ như cũ, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm, hộp số CVT.

Khoang nội thất Camry 2025 được hiện đại hóa với màn hình lái điện tử 12,3 inch, HUD 10 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch. Các nút bấm được bố trí hợp lý, nâng cao tính công thái học hơn trước. Hàng ghế sau rộng rãi, nhiều tiện ích vẫn là điểm mạnh vốn có của Camry.

Gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS) thêm chức năng hỗ trợ ra khỏi xe an toàn, phanh hỗ trợ đỗ xe. Hỗ trợ ra khỏi xe an toàn đưa cảnh báo trên gương chiếu hậu, màn hình, kết hợp âm thanh cảnh báo. Phanh hỗ trợ đỗ xe cảnh báo bằng âm thanh, giảm công suất động cơ, tự động phanh khi phát hiện có vật thể hoặc phương tiện trước sau.

Tuy Camry vẫn dẫn đầu phân khúc, thị trường sedan cỡ D, cũng như các phân khúc gầm thấp khác tại thị trường Việt Nam, ngày càng ít khách do thị hiếu của khách hàng đã thay đổi. Hiện tại, những mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ/trung, xe đa dụng và xe điện đang thu hút khách hơn cả. Các hãng xe liên tục giới thiệu nhiều mẫu mới ở phân khúc này, cũng như sự gia nhập của các công ty Trung Quốc đã khiến phân khúc gầm cao sôi động trong nhiều năm qua, và các hãng cạnh tranh nhau cũng khiến giá xe trở nên cạnh tranh hơn.

Hồ Tân