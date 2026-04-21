Toyota bZ7 - sedan điện cỡ lớn giá 21.500 USD

Mẫu sedan thuần điện chủ lực dành cho thị trường Trung Quốc lắp môtơ điện cầu sau, pin LFP 71 kWh hoặc 88 kWh, phạm vi hoạt động 710 km.

Liên doanh GAC-Toyota giới thiệu bZ7 cho thị trường Trung Quốc, sau khi ra mắt tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025 hồi tháng 11. bZ7 là mẫu sedan cỡ lớn thuần điện và là sản phẩm chủ lực của hãng xe Nhật Bản tại Trung Quốc. bZ7 bán 5 phiên bản với giá 21.500-29.000 USD.

Với chiều dài tổng thể 5.130 mm và chiều dài cơ sở 3.020 mm, bZ7 lớn hơn Tesla Model S. Kích thước này tương đương mẫu sedan hạng sang Mercedes S-class.

Mẫu sedan điện của liên doanh GAC-Toyota tập trung vào các tính năng thông minh thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trang bị hệ điều hành HarmonyOS của Huawei và cảm biến LiDAR cho các hệ thống hỗ trợ lái.

Thiết kế ngoại thất bZ7 thừa hưởng từ người anh em bZ3X. Cụm đèn trước riêng biệt, đèn pha tích hợp với đường dẫn khí động học hai bên. Cản trước phá cách với hốc gió lớn. Bên hông có đường gân dập nổi, bánh xe với vành 20 hoặc 21 inch tùy phiên bản. Tay nắm cửa kiểu ẩn. Đuôi xe phong cách coupe thể thao, cụm đèn hậu LED mảnh kéo dài toàn chiều rộng xe.

bZ7 gây ấn tượng với người dùng nhờ trang bị nhiều công nghệ. Ghế không trọng lực dưới dạng tùy chọn, tích hợp sưởi, làm mát và mát xa. Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng 15,6 inch, cụm đồng hồ 8,8 inch sau vô-lăng và màn hình kính lái HUD 27 inch.

Ngoài ra, bZ7 là mẫu xe đầu tiên của GAC-Toyota trang bị hệ điều hành HarmonyOS của Huawei và tích hợp hệ sinh thái của Xiaomi với ứng dụng Mi Home, cho người sử dụng tương tác với nhiều thiết bị gia đình từ xe. Người mua thêm lựa chọn gói hỗ trợ lái Momenta R6 mới gồm một LiDAR, 5 radar sóng mm, 11 camera độ nét cao và 10 radar siêu âm. Xe có khóa kỹ thuật số Huawei StarFlash. Bộ ADAS hỗ trợ lái nhiều tính năng.

bZ7 trang bị hệ truyền động điện Huawei Drive One với môtơ điện ở cầu sau, sản sinh công suất 278 mã lực, mô-men xoắn 320 Nm. Hai tùy chọn gói pin LFP 71,35 kWh hoặc 88,13 kWh, phạm vi hoạt động 600-710 km tùy phiên bản. Pin hỗ trợ sạc nhanh 3C với 10 phút sạc cho phép hoạt động 300 km.

Minh Vũ