Toyota bZ7 - sedan cỡ lớn lắp môtơ điện Huawei

Trung QuốcMẫu xe gầm thấp cỡ trung lắp môtơ điện cầu sau của Huawei, tùy chọn hai gói pin với 4 loại phạm vi hoạt động.

Hãng xe Nhật Bản Toyota ra mắt bZ7 tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025 (Auto Guangzhou). bZ7 là mẫu sedan thuần điện cỡ trung. Sau bZ3X, bZ7 đánh dấu mẫu xe thứ hai được đội ngũ kỹ sư Toyota Trung Quốc phát triển, bước tiến chiến lược của GAC Toyota vào thị trường xe năng lượng mới.

Xe tập trung vào các tính năng thông minh thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên trang bị hệ điều hành HarmonyOS của Huawei và cảm biến LiDAR cho các hệ thống hỗ trợ lái.

bZ7 áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự người anh em bZ3X. Cụm đèn pha kiểu tách biệt, với đèn pha tích hợp với đường dẫn khí ở hai bên. Cản trước hầm hố với hốc gió lớn tăng tính khí động học. Bên hông bZ7 tô điểm với đường viền dập nổi. Tay nắm cửa dạng ẩn và bánh xe với vành thiết kế mới. Đuôi xe mang phong cách coupe. Cụm đèn hậu LED dạng thấu kính.

Kích thước của bZ7 với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.130 x 1.965 x 1.506 mm và chiều dài cơ sở 3.020 mm. Thông số này tương đương với kích thước của Mercedes S-class W223.

Nội thất bZ7 nổi bật với màn hình điều khiển trung tâm lớn, chiếm trọn bảng điều khiển, tích hợp hệ điều hành HarmonyOS của Huawei - lần đầu tiên một mẫu xe GAC-Toyota. Xe còn trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Mẫu sedan cỡ trung thuần điện còn đi kèm hệ thống hỗ trợ lái mới nhất của Momenta, giúp hỗ trợ lái trên đường cao tốc và đô thị.

bZ7 trang bị hệ truyền động điện DriveONE của Huawei, công suất 278 mã lực, dẫn động cầu sau, tốc độ tối đa 180 km/h. Xe dùng pin LFP với hai lựa chọn, 71,35 kWh và 88,13 kWh. Phạm vi hoạt động 600-710 km tùy phiên bản.

Theo kế hoạch, Toyota bZ7 bán ra thị trường Trung Quốc trong tháng 12.

Minh Vũ