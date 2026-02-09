Toyota bổ nhiệm CEO mới sau khi báo cáo lợi nhuận giảm

Nhà sản xuất ôtô hàng đầu Nhật Bản báo cáo lợi nhuận quý giảm 43% đồng thời thông báo giám đốc tài chính Kenta Kon trở thành CEO mới.

Theo thông báo đưa ra ngày 6/2, ông Kenta Kon, một nhân vật kỳ cựu của Toyota, sẽ thay thế ông Koji Sato ở cả hai vị trí là CEO và chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Sato vẫn giữ chức phó chủ tịch tại Toyota.

Ông Kon, người có kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả công nghệ lái xe tự động, được chọn làm chuyên gia giải pháp cải thiện lợi nhuận của công ty. Ông được coi là người thân cận với chủ tịch công ty Akio Toyoda, cháu trai của nhà sáng lập hãng.

Tất cả các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đều đang gặp khó khăn do chi phí nguyên vật liệu tăng cao và tác động của thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Cựu CEO kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Toyota, Koji Sato (trái), và CEO mới của hãng Nhật, ông Kenta Kon. Ảnh: Business Fortune

Toyota ước tính rằng thuế quan đã làm giảm 1,45 nghìn tỷ yen (9,2 tỷ USD) lợi nhuận hoạt động của hãng năm ngoái.

Trong quý từ tháng 10-12/2025, lợi nhuận của tập đoàn Toyota đạt tổng cộng 1,25 nghìn tỷ yen (8 tỷ USD), giảm so với 2,19 nghìn tỷ yen cùng kỳ năm trước.

Toyota báo cáo lợi nhuận giảm 26% trong tháng 1-12/2025, xuống còn 3,03 nghìn tỷ yen (19 tỷ USD), giảm so với 4,1 nghìn tỷ yen cùng kỳ 2024. Nhưng doanh thu của hãng tăng gần 7% lên 38 nghìn tỷ yen (242 tỷ USD) so với 35 nghìn tỷ yen năm trước.

Doanh số xe toàn cầu trong 9 tháng của 2025 tăng lên 7,3 triệu xe từ khoảng 7 triệu xe, do doanh số tăng ở Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu.

Sato, người đứng đầu Toyota trong ba năm qua, sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong ngành với tư cách là chủ tịch của JAMA, hay Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Ông cũng giữ một vị trí lãnh đạo tại Keidanren, Liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản.

Các quan chức của Toyota nhấn mạnh rằng Sato không bị thay thế vì vấn đề gì, lưu ý rằng kết quả tài chính mới nhất cho thấy nhà sản xuất ôtô này vẫn đang hoạt động tốt bất chấp những khó khăn như thuế quan, những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.

Ông Kon cho biết những người ở Toyota đều có trách nhiệm, nhưng cần linh hoạt hơn vì họ thường ngại thay đổi các hệ thống đã dày công thiết lập.

Toyota đã nâng dự báo lợi nhuận cả năm tài chính lên 3,57 nghìn tỷ yen (22,8 tỷ USD), giảm 25% so với năm trước. Cổ phiếu của Toyota niêm yết tại Tokyo tăng 2% vào 6/2 sau khi các thông báo được đưa ra.

Mỹ Anh (theo Japan Today)