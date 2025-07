Toyota bị kiện vì xe màu trắng tróc sơn khi phơi nắng

AustraliaCác chủ xe Corolla đã kiện Toyota vì lớp sơn màu trắng bong tróc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng Toyota đã bác bỏ cáo buộc.

Một số chủ sở hữu mẫu Toyota Corolla kiện nhà sản xuất ôtô Nhật vì họ cho rằng lớp sơn xe bị xuống cấp, bong tróc khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vấn đề nghiêm trọng đến mức một số xe phải sơn lại toàn bộ.

Công ty luật William Roberts đại diện các chủ xe để đệ trình vụ kiện, các mẫu Corolla ảnh hưởng sản xuất từ 12/7/2010- 30/9/2014. Các mã màu trắng có nhiều tên gọi khác nhau, bao gồm Glacier Pure Super White, Glacier White, Super White và Super White II.

Mẫu Toyota Corolla màu trắng tại thị trường Australia bị tróc sơn vào 2022. Ảnh: Drive

Theo đó, nội dung vụ kiện lập luận rằng vấn đề hỏng sơn vi phạm Luật Người tiêu dùng Australia, do không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ở mức chấp nhận được, và Toyota không thông báo với công chúng về lỗi này. Đơn kiện cũng yêu cầu Toyota phải bồi thường cho chủ xe thiệt hại tài chính, và giá trị bán lại bị giảm do lỗi này. Ngoài ra, đơn kiện còn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho "những tổn thất có thể lường trước được một cách hợp lý" và sự thất vọng về mặt tinh thần do vấn đề này gây ra.

Toyota Australia đã bác bỏ các khiếu nại trong vụ kiện, và trả lời rằng họ sẽ "bảo vệ lập trường một cách mạnh mẽ" trước các cáo buộc.

Mặc dù vụ kiện chỉ mới được đệ trình gần đây, vấn đề này không mới. Năm 2022, Toyota Australia thừa nhận rằng ánh mặt trời và tia cực tím có thể làm giảm độ bám dính giữa lớp sơn lót và lớp kim loại trên thân xe, khiến sơn bị bong tróc.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu chủ xe đã tham gia vụ kiện tập thể trên. Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một nhóm hơn 7.000 thành viên với chủ đề về tình trạng bong tróc sơn của một số mẫu Toyota tại xứ chuột túi. Công ty dịch vụ tài chính Omni Bridgeway đang tài trợ cho vụ kiện này, theo nguyên tắc "không thắng, không trả tiền" và các thành viên của nhóm có thể tham gia miễn phí.

Hồ Tân (theo Carscoops)