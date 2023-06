Toyota Alphard thế hệ mới giá từ 38.100 USD

Nhật BảnMẫu MPV thế hệ thứ 4 nâng cấp khung gầm, động cơ, nội thất rộng rãi và tiện nghi hơn, giá cao nhất 61.500 USD.

Alphard thế hệ mới phát triển trên phiên bản GA-K của cấu trúc TNGA (Toyota New Global Architecture), tức kết cấu dành cho xe phân khúc D/E, tăng 50% độ cứng vững so với thế hệ cũ. Hệ thống treo MacPherson trước và treo sau tay đòn kép đã được tinh chỉnh.

Mẫu MPV nhỉnh hơn đôi chút về chiều dài và cao so với thế hệ cũ, giữ nguyên chiều rộng và trục cơ sở. Chiều dài hiện nay là 4.995 mm so với 4.945 mm, cao 1.935-1.945 mm (tùy phiên bản) so với 1.890 mm, và rộng 1.850 mm cùng trục cơ sở 3.000 mm.

Toyota cho biết không thay đổi quá nhiều về kích thước của chiếc MPV nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kích thước của hệ thống đỗ xe tự động tại Nhật Bản (với giới hạn 5.000 mm dài và 1.850 mm cao).

Tuy nhiên, không gian nội thất, cụ thể là khoảng cách giữa hàng ghế đầu tiên và thứ hai, cũng như giữa hai hàng ghế sau tăng lần lượt 5 mm và 10 mm.

Phong cách thiết kế của Alphard vẫn giữ kiểu hình hộp. Đường viền dưới cửa kính tạo hình chữ Z đại diện cho thế hệ mới, lưới tản nhiệt cỡ lớn, đèn ban ngày LED nằm dưới đèn pha.

Bảng điều khiển tinh giản với ít nút bấm hơn, và các tính năng gồm điều hòa, giờ tích hợp vào màn hình cảm ứng nằm ngay dưới cửa gió trung tâm. Những thay đổi khác như cần số hiện đại hơn, đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng thiết kế mới.

Alphard, cũng như Vellfire, là những mẫu Toyota đầu tiên với bậc lên xuống tự động ở cả hai bên. Khi cửa mở, một bậc lên xuống sẽ nhô ra và thấp hơn bậc cửa, cách mặt đất khoảng 220 mm giúp việc bước vào hoặc ra khỏi xe dễ hơn. Bên cạnh đó là tay nắm dọc ở cột B cả hai bên. Xe có đèn nội thất, và cửa gió điều hòa ở trung tâm trần xe thay vì hai bên như thế hệ cũ.

Cửa sổ trời chia làm hai phần và hành khách có thể chọn một bên sáng, một bên tối tùy thích. Các cửa kính đều có rèm che nắng.

Tại Nhật Bản, Toyota Alphard thế hệ mới bán ra với hai phiên bản, Z và Executive Lounge. Tất cả các phiên bản đều có 6 ghế, với thiết lập 2-2-2, và hàng ghế thứ hai là hai ghế độc lập với bệ tì chân chỉnh điện.

Ở bản Executive Lounge, hành khách có bàn gập, cùng các tính năng sưởi và làm mát ghế. Và ở bệ tì tay có hệ thống điều khiển cho hệ thống thông tin giải trí, điều hòa và rèm cửa.

Alphard trang bị động cơ 2,5 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, công suất 180 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 235 Nm tại 4.100 vòng/phút. Hộp số Super CVT-i với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh.

Hoặc khách hàng có thể chọn bản động cơ hybrid (HEV) với máy xăng 2,5 lít, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 236 Nm, cùng một môtơ điện 180 mã lực và 270 Nm. Tổng công suất là 247 mã lực. Hộp số E-CVT, và dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh (thêm một môtơ điện phía sau). Gói pin nikel-metal hydride (NiMH).

Mẫu MPV trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense. Ngoài ra là tính năng đỗ xe tiên tiến cho phép điều khiển đỗ xe hoặc cho xe ra khỏi chỗ đỗ từ bên ngoài thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Tại Nhật Bản, Toyota ước tính doanh số của Alphard và cả Vellfire - phiên bản cao hơn - là 8.500 xe mỗi tháng, với Alphard chiếm khoảng 70%. Mức giá của Alphard thế hệ mới là 38.100-61.500 USD, trong khi Vellfire là 46.200-63.000 USD.

Mỹ Anh (theo Paultan)