Tour, vé máy bay giảm đến 50% tại ngày hội du lịch

Vietnam Airlines và Pacific Airlines có 3.200 mã giảm giá lên đến 40% cho khách. Khi mua vé trên website, ứng dụng tại sự kiện cho các hành trình xuất phát từ Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, khách được ưu đãi giảm 15% trên chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và 40% trên các chuyến bay liên danh do Pacific Airlines. Du khách còn có cơ hội bốc thăm may mắn để nhận những phần quà như như vé máy bay 0 đồng, mô hình máy bay, ô cá nhân, bình đựng nước, sạc dự phòng…

Ngoài ra, trải nghiệm thử mặc trang phục tiếp viên hàng không cũng thu hút các bạn nhỏ và du khách trẻ.