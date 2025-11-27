Tour trải nghiệm Singapore chuẩn 5 sao giá 50 triệu đồng

Với 50 triệu đồng cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm, du khách được lưu trú tại Marina Bay Sands, ngắm thành phố từ bể bơi vô cực và nhiều trải nghiệm hấp dẫn tại Singapore.

Được mệnh danh là "thành phố trong vườn", Singapore nổi tiếng với vẻ đẹp xanh, sạch, hiện đại, tiện nghi. Đặc biệt với những du khách châu Á, Singapore là "thiên đường" nghỉ dưỡng, mua sắm chỉ cách 2-3 giờ bay.

Khu trung tâm thương mại ION Orchard, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của Orchard Road. Ảnh:

Với tour trải nghiệm Singapore 4 ngày 3 đêm của Vietravel, ngày đầu tiên, du khách được đến Bird Paradise, khu vườn chim lớn nhất châu Á nằm trong khu bảo tồn Mandai, quy tụ hơn 3.500 cá thể thuộc hơn 400 loài. Không gian mở với thác nước, cầu treo và chim bay tự do mang lại cảm giác như bước vào rừng nhiệt đới.

Các khu vực đặc trưng như Heart of Africa, Crimson Wetlands hay Lory Loft mô phỏng sinh cảnh tự nhiên của từng vùng, từ rừng mưa châu Phi đến vùng đầm lầy Nam Mỹ. Du khách có thể tận tay cho chim ăn, xem các buổi biểu diễn tương tác, hoặc chụp ảnh trong không gian rợp bóng cây xanh và tiếng hót vang vọng.

Ngày hai, bắt đầu buổi sáng tại tượng sư tử biển Merlion - biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của Singapore, du khách di chuyển lên đỉnh Mount Faber, nơi có tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố, rồi trải nghiệm cáp treo Thế hệ mới (NexGen) với sàn kính trong suốt. Từ đó, du khách băng qua biển đến thiên đường giải trí bậc nhất châu Á Sentosa - top những trải nghiệm ở Singapore.

Du khách check-in cùng tượng sư tử biển Merlion. Ảnh: Freepik

Singapore Oceanarium, thủy cung hiện đại hàng đầu Đông Nam Á với hơn 100.000 sinh vật biển thuộc 1.000 loài, tái hiện thế giới đại dương sống động được đánh giá ấn tượng mạnh mẽ với du khách. Dưới ánh đèn xanh dịu và những tiểu cảnh tái hiện lòng biển, Singapore Oceanarium khiến du khách có cảm giác như đang lạc bước giữa thế giới dưới nước, vừa kỳ ảo, vừa thư giãn.

Buổi chiều, du khách trải nghiệm Universal Studios Singapore rồi dạo bước qua Sensoryscape, con đường ánh sáng sở hữu âm thanh, hương thơm và ánh màu thay đổi theo từng bước chân.

Ngày thứ ba, tour dành trọn buổi sáng cho du khách đến Gardens by the Bay, khu vườn nổi tiếng với những cây Supertree khổng lồ cao hơn 50 m. Ở khu Floral Fantasy, hàng trăm loài hoa được trưng bày trong không gian tương tác, kết hợp công nghệ và nghệ thuật công phu để phục vụ khách tham quan.

Orchard Road, đại lộ mua sắm sầm uất nhất Singapore được đánh giá sạch sẽ, trật tự và thân thiện. Dọc hai bên đường là những trung tâm thương mại nối tiếp nhau, đan xen hàng cây xanh và khu nghỉ chân ngoài trời. Dòng người đi bộ, ánh đèn từ các biển hiệu và tiếng nhạc phát ra từ cửa hàng tạo nên không khí náo nhiệt, đặc trưng của Singapore.

Cũng trong ngày này, du khách được lưu trú tại Marina Bay Sands, biểu tượng xa hoa và hiện đại bậc nhất tại đây.

Bể bơi vô cực của Marina Bay Sands mang đến tầm nhìn toàn cảnh đảo quốc. Ảnh: Singapore Tourism Board

Điểm ấn tượng nhất tại khách sạn là bể bơi vô cực trên tầng 57 với tầm nhìn toàn cảnh Singapore. Buổi tối, khách lưu trú được dùng bữa tại nhà hàng nằm trong khu phức hợp, thưởng thức ẩm thực châu Âu giữa không gian ngập ánh sáng, sau đó trở về phòng ngắm thành phố chìm vào đêm.

Trước khi kết thúc hành trình, ngày thứ 4, đoàn dừng tại Jewel Changi Airport, nơi có thác nước trong nhà cao nhất thế giới Rain Vortex với 40 m. Dưới ánh sáng đổi màu và làn hơi nước, Jewel trở thành không gian kỳ ảo, thu hút ống kính camera từ người xem.

Đại diện Vietrantour cho biết, tour Singapore 4 ngày 3 đêm cao cấp đang thu hút lượng lớn khách Việt trong mùa cuối năm. "Khách hiện nay chuộng hành trình tinh gọn, nghỉ dưỡng nhiều hơn, đặc biệt là các điểm đến gần nhưng có dịch vụ quốc tế. Singapore là lựa chọn hàng đầu", đại diện công ty nói.

Với nhóm khách hàng công sở, tour 4 ngày vừa đủ để tái tạo năng lượng, vừa dễ sắp xếp thời gian. Hành trình được thiết kế cân đối giữa tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng, mang đến cảm giác thư giãn nhưng vẫn trọn vẹn. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Vietrantour và Tổng cục Du lịch Singapore, hai bên cùng thúc đẩy các chương trình du lịch, quảng bá điểm đến và tổ chức hành trình khám phá Singapore dành cho du khách Việt Nam.

Thanh Thư