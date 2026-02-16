Tour quốc tế ngắn ngày cho khách Việt đón Tết hai nơi

Các điểm đến tại Đông Nam Á như Thái Lan, Bruinei hay Indonesia là những gợi ý hàng đầu cho khách Việt muốn có trải nghiệm vừa đón Tết Việt vừa du xuân quốc tế.

Dịp nghỉ Tết 9 ngày tạo cơ hội cho khách Việt kết hợp du xuân trong nước và xuất ngoại ngắn ngày. Đại diện các công ty lữ hành cùng Tổng cục Du lịch một số nước đã gợi ý loạt tour, tuyến phù hợp.

Các điểm đến được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí như miễn visa, thời gian bay ngắn, tần suất chuyến bay dày, chi phí hợp lý cho hành trình 3-4 ngày.

Singapore

Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tại Việt Nam, nhiều hoạt động được tổ chức ở đất nước này dịp đầu năm. Tại sân bay quốc tế Changi, triển lãm tương tác miễn phí diễn ra tại Nhà ga số 3, giới thiệu dự án Nhà ga số 5 (T5) - công trình được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc mới của ngành hàng không Singapore. Thời gian từ 6/1 đến tháng 3/2026, từ 10h đến 20h hàng ngày.

Lễ hội Ánh sáng ở Singapore. Ảnh: STB

Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé Bảo tàng Quốc gia Singapore để tham gia lễ hội Light to Night thường niên - nơi biến các không gian công cộng thành tranh ánh sáng kết hợp nghệ thuật, trải nghiệm cộng đồng. Thời gian mở cửa từ ngày 9 đến 31/1. Du khách cũng có thể ghé Gardens by the Bay để tham quan triển lãm hoa xuân mang tên Spring Blossoms: Gallop into Prosperity, diễn ra tại khu vực Flower Dome.

Với những người đã quen thuộc khu trung tâm, Bollywood Farms mở ra một trải nghiệm mới ở vùng ven của thành phố. Nằm tại khu vực Kranji, trang trại rộng khoảng 10 hecta là một trong những khoảng đất hiếm hoi được dành cho canh tác, tách biệt khỏi các khu dân cư đông đúc

Tour Singapore - Malaysia 5 ngày 4 đêm, giá từ 13 triệu đồng hoặc tour riêng Singapore, giá từ hơn 20 triệu đồng. Chi phí đi tự túc thường đắt hơn từ 10%.

Thái Lan

Theo Phó giám đốc công ty du lịch Nam Thanh Travel Đào Mai Dung, Thái Lan là điểm đến lý tưởng cho khách Việt vì đường bay gần, chi phí rẻ và dễ dàng đi tự túc. Du khách có thể ghé khu phố Tàu (Chinatown) ở Bangkok hoặc đi lễ chùa đầu năm cầu bình an. Các ngôi chùa nổi tiếng tại Bangkok như Wat Pho, Wat Arun, Wat Saket, Wat Suthat. Ngoài ra, du khách có thể chọn Phuket, Pattaya để tắm biển.

Tour đi Thái 5 ngày 4 đêm, giá từ 6,5 triệu đồng.

Thái Lan nổi tiếng với nhiều kiến trúc chùa chiền. Ảnh: Thailand.go

Brunei

Brunei được nhiều du khách đánh giá là điểm đến yên bình, phù hợp với các chuyến du xuân đầu năm. Các điểm đến chính gồm cầu vượt biển Sultan Haji Omar Ali Saifuddien; vườn Quốc gia Ulu Temburong; Thánh đường Hồi giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah, bảo tàng Hoàng gia Regalia, chợ đêm Gadong.

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết tour Brunei là trải nghiệm mới mẻ hơn so với điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Singapore - Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Tour 4 ngày 3 đêm giá từ 14,5 triệu đồng.

Bali, Indonesia

Bali cũng được xếp vào tour có trải nghiệm độc đáo, với thời gian bay khoảng 4-5 tiếng.

Các điểm đến chính gồm cổng trời Lempuyang, biển Jimbaran, sống lưng khủng long Nusa Penida, cung điện nước cá koi Tirta Gangga, ruộng bậc thang Tegalalang, Swing Bali (khu phức hợp giải trí có nhiều loại xích đu để khách check in sống ảo).

Tour cho trải nghiệm 5 ngày 4 đêm tại Bali dịp này có giá từ 17 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thủy Chung, Trưởng phòng Tour tại nền tảng đặt vé máy bay và tour du lịch Etrip4u.com nhận định tour ngắn ngày nước ngoài là lựa chọn hợp lý đi dịp Tết vì đi ngắn, chi phí rẻ.

Lào

Lào được nhiều du khách Việt yêu thích vì điểm đến gần, dễ đi tự túc nhưng nhược điểm ít đường bay, giá vé cao (từ 8 triệu đồng một chiều). Du khách có thể chọn cung đường Hà Nội - Vieng chăn - Luang Prabang, thăm tượng đài chiến thắng Patuxay, tháp That Luang - nơi tương truyền an vị xá lợi Phật Thích Ca, đi du thuyền đón hoàng hôn sông Mekong. Giá tour Lào khởi hành dịp Tết, 4 ngày 3 đêm từ 16 triệu đồng.

Luang Prabang nhìn từ trên cao. Ảnh: Laaba

Bà Đào Mai Dung, Phó Giám đốc Nam Thanh Travel cho biết trong khi các tour đường xa đã "khóa sổ" từ 3-4 tuần trước Tết để kịp hạn visa, các tuần cận Tết, nhiều khách tìm chọn các tour ngắn không cần visa như tour Đông Nam Á (Lào, Thái Lan, Singapore).

Tâm lý chung của khách hàng dịp này muốn đi nhanh, chốt sớm nên thời gian suy nghĩ cũng rút ngắn, khách ưu tiên chọn lựa dịch vụ cao cấp hơn hoặc tour có sẵn mà không quá lăn tăn về giá. Một số tour tại Nam Thanh đã kín lịch khởi hành từ mùng 2-4 Tết nên phải mở thêm tour.

Phương Anh