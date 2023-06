Tour nước ngoài chiếm ưu thế dịp hè

Nhiều du khách sẵn sàng chi 10-15 triệu đồng đặt tour du lịch nước ngoài như Thái Lan, Đài Loan thay vì lựa chọn các tour trong nước cùng tầm giá.

Chị Mai Nguyên, sinh sống tại TP HCM, chia sẻ mùa hè những năm trước gia đình có thói quen đi du lịch biển ở Đà Nẵng, Phú Quốc hay Nha Trang. Hơn một năm nay, gia đình chị Nguyên bắt đầu quan tâm đến các tour nước ngoài có giá khoảng 15 triệu đồng, mức không cao hơn nhiều so với các chuyến du lịch nội địa hiện tại, thậm chí một số tour còn rẻ hơn.

Sau khi tham khảo qua các kênh bán tour trực tuyến, chị Nguyên lựa chọn tour Thái Lan 5 ngày 4 đêm giá khoảng 8 triệu đồng mỗi người, khởi hành cuối tháng 6. "Chuyến đi nước ngoài này rẻ hơn tour miền Bắc 4 ngày 3 đêm giá 11 triệu đồng khởi hành từ TP HCM. Tôi thấy tour các nước khu vực Đông Nam Á hoặc một số điểm ở Đông Á hiện có giá khá tốt", chị Nguyên cho biết. Trước đây, năm nào nhà chị cũng đi du lịch hè tới các vùng biển "quá quen" trong nước, năm nay là "lần đầu cả gia đình du lịch nước ngoài".

Tết té nước ở Bangkok, Thái Lan diễn ra đầu tháng 4 vừa qua, thu hút nhiều du khách tham dự. Ảnh: AFP.

Từ cuối tháng 4, nhiều công ty lữ hành đã đưa ra dự đoán thị trường du lịch nước ngoài (outbound) dịp hè sẽ sôi động hơn thị trường nội địa. Bà Đỗ Thụy Nhã Đoan, Trưởng phòng truyền thông Viettourist, cho hay năm nay khách có xu hướng đi nước ngoài nhiều do các tour mở lại gần như trước dịch. Trong ba tháng hè, công ty tập trung khai thác sản phẩm dài ngày như tuyến Trung Quốc, Đông Bắc Á, Australia, Nam Á.

"Chỉ riêng tuyến Đông Bắc Á đã có hơn 20 sản phẩm trong mùa hè với số lượng 2.500 chỗ cho ba tháng cao điểm từ tháng 6 đến tháng 8", bà Đoan nói.

Tại thị trường Đông Nam Á, tour hè đi Thái Lan, Singapore - Malaysia, tour liên tuyến Campuchia - Lào - Thái Lan được khách Việt đặt nhiều hơn hẳn so với tour nội địa đi Đông Bắc, Tây Bắc cùng phân khúc, giá khoảng 15 triệu đồng. Các tour nước ngoài này không phải làm visa, dịch vụ vượt trội hơn và có nhiều điểm vui chơi dành cho trẻ nhỏ.

Tương tự, bà Trần Phương Linh, Giám đốc tiếp thị - công nghệ thông tin BenThanh Tourist, nhận định xu hướng du lịch nước ngoài vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường, chiếm tỷ lệ hơn 60%. Khu vực Đông Nam Á hút khách trong hè này vì giá phù hợp với mức chi tiêu của người Việt. Ngoài ra, các điểm đến ở phân khúc giá cao hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan cũng có sức mua tốt tương đương.

Bà Linh lý giải sự chênh lệch giữa nhu cầu đặt tour nước ngoài và tour trong nước đến từ việc các điểm đến trong nước dần trở nên quá quen thuộc, nhu cầu tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ, khác biệt của du khách ngày một tăng. Ngoài ra, một số thị trường mới mở cửa như một số điểm ở Trung Quốc, tour Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, tạo được sức hút lớn cho du khách.

Yếu tố giá tour, chi phí dịch vụ tác động lớn đến lựa chọn của du khách. Một số tour du lịch trong nước hiện có giá tương đương, thậm chí cao hơn tour nước ngoài. Bà Linh lấy ví dụ tour miền Bắc 4 ngày 3 đêm hiện có giá khoảng 11 triệu đồng, cao hơn so giá tour đi Thái 5 ngày 4 đêm khoảng 7-10 triệu đồng.

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc phòng tiếp thị và truyền thông Vietluxtour, cho hay nếu đánh giá chung cả thị trường đoàn và lẻ thì lượng khách du lịch trong nước vẫn chiếm tỷ lệ lớn hơn, do lượng khách đoàn MICE trong nước lớn, có từ vài trăm đến cả nghìn khách mỗi đoàn. Nhưng nếu chỉ so sánh thị trường khách lẻ thì lượng khách đặt tour nước ngoài có tỷ lệ cao hơn, khoảng 60% so với tour trong nước.

"Nhu cầu du lịch nước ngoài vẫn tăng kể từ tháng 4 năm ngoái. Các sản phẩm tour nước ngoài được làm mới liên tục. Bên cạnh đó, cơ quan xúc tiến các nước như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp cận trực tiếp thị trường mục tiêu tại Việt Nam với nhiều chương trình khuyến mãi, quà tặng khá hấp dẫn nên thu hút được sự quan tâm của du khách", bà Bảo Thu nhận định.

Mặc dù sức mua sôi động, các công ty lữ hành cho rằng thị trường outbound sẽ không có đột biến hay mốc cao điểm. Nhu cầu và hành vi của thị trường khách lẻ trong năm 2023 nói chung và mùa hè nói riêng đã giảm tính mùa vụ. Khách đi du lịch dàn trải đều các thời điểm trong năm.

Những nhận định từ phía doanh nghiệp lữ hành cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu thị trường mà Outbox Company, công ty chuyên về phân tích dữ liệu du lịch tại Việt Nam, thực hiện trong quý I.

CEO Phước Đặng cho biết đối với mảng du lịch outbound, khách Việt ưu tiên lựa chọn điểm đến tại châu Á. Trong đó, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn duy trì mức độ hấp dẫn hàng đầu đối với thị trường Việt Nam từ cuối năm 2022 đến bây giờ. Nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Ở các vị trí tiếp theo, Thái Lan, Singapore và Đài Loan là những địa điểm ngoài Việt Nam cũng được du khách Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Ông Phước cũng chỉ ra một số lý do các đơn vị lữ hành nhìn thấy thị trường mua tour outbound sôi động hơn so với du lịch nội địa. Hiện khách Việt hầu như ưu tiên lựa chọn việc tự tổ chức chuyến đi cho các địa điểm trong nước thay vì thông qua các hãng lữ hành như trước đây.

Phần lớn các chuyến đi trong nước của khách Việt tập trung cho các hoạt động nghỉ dưỡng với hơn 60% các chuyến đi có độ dài dưới ba ngày. Ngoài ra, những thay đổi trong hành vi người dùng sau Covid-19 và sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến đã tác động không nhỏ đến thị phần của các công ty lữ hành đối với du lịch nội địa.

Thị trường du lịch nội địa tiềm năng của các đơn vị lữ hành có xu hướng tập trung chủ yếu ở phân khúc doanh nghiệp và tour khuyến mãi. Thêm vào đó, thị phần kinh doanh lữ hành từ lựa chọn của du khách cũng có sự phân hoá mạnh mẽ trong quý I khi du khách tập trung ưu tiên lựa chọn các thương hiệu lớn và uy tín lâu năm.

"Ngược lại với các chuyến đi trong nước, khách Việt vẫn duy trì một phần không nhỏ thói quen đi du lịch nước ngoài với các công ty lữ hành, đặc biệt đối với các điểm đến xa đòi hỏi visa", ông Phước nói. Ông dự báo thị trường sẽ "tiếp đà tăng trưởng phục hồi từ nay tới cuối năm" nhưng cũng "khó có điểm bùng nổ đột phá do các tác động về kinh tế".

Bích Phương

