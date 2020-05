Tour nội địa giảm giá tới 60%

Ngày 13/5, Vietravel tổ chức Lễ công bố sản phẩm du lịch an toàn với nhiều tour kích cầu thị trường du lịch trong nước.

Hiện tại, dịch bệnh tại Việt Nam đang được kiểm soát tốt, người dân và các doanh nghiệp đang thiết lập trạng thái "bình thường mới", là dấu hiệu khả quan và tích cực cho ngành du lịch. Theo đó, công ty đã xây dựng bộ Sản phẩm Du lịch căn cứ theo các tiêu chí an toàn chung của Tổng cục Du lịch, thực hiện công tác đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho du khách khi tham gia tour và sử dụng dịch vụ tại hệ thống.

Gói kích cầu du lịch nội địa

Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, công ty tiên phong khởi động lại thị trường du lịch với gói kích cầu giảm giá lên đến 60%. Để đảm bảo phòng chống dịch, các khâu từ khi đặt tour, lên xe, đến điểm tham quan, vui chơi, nhà hàng, lưu trú... là một vòng tròn khép kín.

Khởi động các điểm đến hấp dẫn trong nước, công ty giới thiệu đến du khách các chương trình tour đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh loại hình tour trọn gói, dịch vụ Free & Easy - du lịch tự chọn đang là xu hướng được nhiều khách hàng quan tâm hiện nay. Sản phẩm được thiết kế riêng phù hợp với các chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình, nhóm bạn bè. Các dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp từ 4 - 5 sao, xe đưa đón chất lượng cao cùng với các tiện ích đáp ứng đầy đủ tiêu chí an toàn sẽ nâng tầm trải nghiệm của du khách.

Trải nghiệm bãi biển ngập nắng ở Phú Quốc. Ảnh Shutterstock.

Theo đó, chùm tour Phú Quốc (3 ngày) lưu trú resort, khách sạn 3 - 5 sao và các trải nghiệm: Ngắm hoàng hôn lãng mạn tại Sunset Sanato Beach Club; Chiêm ngưỡng bức tranh Hòn Thơm trữ tình; Nghỉ dưỡng tại VinOasis Phú Quốc 5*, vui chơi tại Vinwonders và khám phá vườn thú Safari với giá chỉ từ 3.590.000 đồng.

Về miền Tây "trốn nóng", nơi có những vườn cây trái sum xuê, cù lao xanh mát cùng điệu hò ngọt ngào sâu lắng. Du khách sẽ tha hồ check-in tại Phim trường Mekong (Mỹ Tho); Út Trinh Homestay (Vĩnh Long); KDL sinh thái Cồn Chim (Trà Vinh); "Cánh đồng điện gió" trên biển chiều (Bạc Liêu)... với giá chỉ từ 299.000 đồng.

Trở lại miền Đông, du khách sẽ khám phá Tây Ninh với một diện mạo mới và lưu trú tại khách sạn Vinpearl Tây Ninh. Ngoài ra, điểm đến Vũng Tàu với Nhà Úp Ngược độc đáo, bến thuyền Marina là điểm chụp hình được giới trẻ ưa thích. Chùm tour này có giá chỉ từ 599.000 đồng.

Lên cao nguyên, du khách như "say" trong tiếng cồng chiêng rộn rã của đồng bào dân tộc, ché rượu cần thơm nồng và tâm hồn như thăng hoa cùng đất trời Tây Nguyên. Đắk Nông đẹp với hồ Tà Đùng được ví như "vịnh Hạ Long phiên bản Tây Nguyên". Du khách sẽ thưởng thức bữa trưa cạnh hồ bơi vô cực, phóng tầm mắt ôm trọn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay tham quan tour mới Bảo Lộc, tận hưởng không gian nghỉ dưỡng mới lạ và sang trọng tại Doi Dep Tea resort 4*. Chùm tour Tây Nguyên có giá chỉ từ 999.000 đồng.

Du khách thăm vườn cây trái ở Cồn Sơn.

Những cung đường ven biển Nam Trung bộ với Ninh Chữ - Vĩnh Hy, hay miền đất "hoa vàng - cỏ xanh" Phú Yên là một trong những trải nghiệm mà du khách không thể bỏ lỡ. Nha Trang với đường nghỉ dưỡng với Vinpearl Nha Trang Bay Resort 5 sao, bao gồm khu vui chơi giải trí thích hợp cho kỳ nghỉ tuyệt vời dành cho gia đình... Chùm tour Nam Trung bộ có giá hấp dẫn chỉ từ 999.000 đồng

Tour "Con đường Di sản miền Trung" kết nối du khách với các di sản vật thể và phi vật thể của nhân loại được Unesco công nhận. Trên mỗi hành trình, du khách còn có thể thăm Bà Nà Hills, Cầu Vàng, đầm Lập An, thánh địa La Vang, động Phong Nha, động Thiên Đường... và nhiều bãi biển đẹp như An Bàng, Non Nước, Lăng Cô, Nhật Lệ.

Song song với các sản phẩm du lịch an toàn, công ty cho ra mắt thẻ du lịch thông minh "Vietravel Gift" như một món quà ý nghĩa dành cho quý khách hàng. Với thông điệp "Kỳ Nghỉ Tương Lai", khách hàng có thể sử dụng thẻ để đăng ký mua tour, vé máy bay tại hệ thống Vietravel trên toàn quốc.

Du lịch an toàn

Vietravel đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19. Chương trình tham quan không đi qua các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 hoặc các địa phương được khuyến cáo có nguy cơ lây nhiễm.

Đội ngũ nhân sự được tập huấn các biện pháp an toàn; áp dụng và tuyên truyền cho du khách thực hiện. Đảm bảo kiểm tra thân nhiệt, cung cấp khẩu trang y tế và nước rửa tay khô cho du khách trong tour. Ngoài ra nắm rõ thông tin sức khỏe của du khách trong suốt hành trình du lịch và 14 ngày sau khi kết thúc tour. Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các biện pháp an toàn của các đối tác cung ứng dịch vụ như đã cam kết.

Hình ảnh trong buổi lễ công bố sản phẩm du lịch an toàn.

Về phía đơn đối tác vị cung ứng, phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch địa phương, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19, cung cấp cho Vietravel các nội dung triển khai.

Đối tác cung ứng dịch vụ phải bố trí nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn nhanh trên các phương tiện vận chuyển, khu vực công cộng nơi tiếp xúc khách hàng, có bảng thông báo khách rửa tay, khử trùng tay thường xuyên.

Nhà hàng có phương án phân chia đồ ăn theo từng phần riêng cho khách. Trong trường hợp có giới hạn về nhân sự hỗ trợ hoặc giới hạn về đồ dùng (đĩa/chén/tô), nhà hàng để sẵn các bộ đũa; muỗng riêng của từng món ăn và nhân viên phục vụ lưu ý khách dùng những bộ muỗng; đũa này để gắp các thức ăn từ những phần ăn chung.

Phương tiện vận chuyển được khử trùng định kỳ thường xuyên trước khi chuyên chở khách và sau khi kết thúc hành trình tour với các dung dịch sát khuẩn theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo Vietravel