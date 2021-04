Tour nghỉ dưỡng 'sang chảnh' từ 16.990.000 đồng

Trong hành trình khám phá Sa Pa, Hạ Long, Phú Quốc... du khách trải nghiệm dịch vụ cao cấp như bay hạng thương gia, lưu trú khách sạn 5 sao.

Nắm bắt nhu cầu của du khách Việt với dòng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, Vietravel giới thiệu hơn 10 chương trình tham quan, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Cát Bà, Sa Pa... với giá từ 16.990.000 đồng.

Cụ thể, với hành trình trải nghiệm khám phá vịnh Hạ Long, du khách sẽ thư giãn trên "Resort nổi" Paradise Grand Cruise, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh Lan Hạ, lưu trú tại Flamingo Cát Bà. Đến đảo ngọc, du khách sẽ dành kỳ nghỉ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa 5 sao.

Tour Phú Quốc cao cấp có giá từ 22.990.000 đồng. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc.

Trong hành trình khám phá thành phố biển Đà Nẵng, du khách sẽ lưu trú tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort. Chương trình tour còn có thưởng ngoạn hoàng hôn trên du thuyền đẳng cấp quốc tế Emperor, trên vịnh Nha Trang hay tận hưởng kỳ nghỉ tại Alma Resort Cam Ranh 5 sao.

Ngoài ra trong tour, du khách sẽ được bay hạng thương gia cùng các trải nghiệm như chơi golf tại Nha Trang, đi bộ dưới đáy biển ở Phú Quốc hay bữa tối bên bờ biển. Các điểm tham quan trong hành trình đa dạng như vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) hay làng hoa Vạn Thành ở Đà Lạt.

Với lợi thế là đối tác chiến lược, Vietravel được các nhà cung cấp dịch vụ uy tín như hàng không, khách sạn... dành nhiều ưu đãi nên tour có mức giá hợp lý. Các dòng sản phẩm luxury đều hướng đến sự trải nghiệm mới mẻ và sự an toàn, hài lòng của du khách.

Tham khảo chùm tour Luxury 5*

Hà Nội - Hotel de la Coupole - MGallery, Sapa - Cầu Kính Rồng Mây - Cáp treo Fansipan (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 26.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Cát Bi - Thư giãn trên "Resort Nổi" Paradise Grand Cruise chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vịnh Lan Hạ - Flamingo Cát Bà (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 20.990.000 đồng. Khởi hành thứ 7 cách tuần.

Đà Nẵng - Bà Nà - Nghỉ dưỡng tại Intercontinental Sun Peninsula Resort cao cấp (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 24.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Nghỉ dưỡng Intercontinental Sun Penisurla Resort cao cấp (4 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá 32.990.000 đồng. Khởi hành thứ 5 cách tuần.

Hội An - Du ngoạn trên tàu cao cấp Vietage - Kỳ Co - Quy Nhơn - Nghỉ đêm Anantara Hội An và Anantara Quy Nhơn Villas (4 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 26.990.000 đồng. Khởi hành thứ 5 cách tuần.

Quy Nhơn - Nghỉ dưỡng Anantara Quy Nhơn Villas - Kỳ Co - Eo Gió - Trải nghiệm bữa tối đặc biệt bên bờ biển (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 26.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Đà Lạt - Nghỉ dưỡng Bình An Village Resort 5* - Hồ Tuyền Lâm - Đường Hầm Điêu Khắc - Làng hoa Vạn Thành (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 17.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Nha Trang - Thưởng ngoạn hoàng hôn trên du thuyền đẳng cấp quốc tế Emperor - Nghỉ đêm Alma Resort Cam Ranh 5* (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 16.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Nha Trang - Trải Nghiệm Golf - Du thuyền ngắm hoàng hôn tại An Lâm Bay - nghỉ dưỡng An Lam Retreats Ninh Van Bay (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 19.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Phú Quốc - Trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển - Tham quan 4 Đảo - Nghỉ dưỡng Premier Village (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 22.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

Phú Quốc - Trải nghiệm đi bộ dưới đáy biển/Lặn bình khí ngắm san hô - Bar Bạch Tuộc ngắm hoàng hôn - Nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (3 ngày) - Bay hạng thương gia. Giá: 29.990.000 đồng. Khởi hành thứ 6 cách tuần.

