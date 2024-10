Tour ngắm mùa thu Hàn Quốc và Nhật Bản chi phí gần 40 triệu đồng

- Tokyo - núi Phú Sĩ - Seoul - một ngày tự do mua sắm, khám phá (7 ngày 6 đêm), khởi hành ngày 13/11, 26/12. Trọn gói từ 39,9 triệu đồng.

- Tokyo - núi Phú Sĩ - Kyoto - Osaka - Seoul - một ngày tự do mua sắm, khám phá (8 ngày), khởi hành ngày 30/10. Trọn gói từ 42,9 triệu đồng.

- Hokkaido - Sapporo - Furano - Chitose - Seoul - một ngày tự do mua sắm, khám phá (7 ngày), khởi hành ngày 24/10, 21/11. Trọn gói từ 42,9 triệu đồng



Công ty Du lịch Vietravel - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: số 3 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm

Điện thoại: (024) 3933 1978 - Hotline: 0989370033; 0983 16 00 22

Fanpage: Facebook/VietravelMienBac

Tìm hiểu thêm tại đây.