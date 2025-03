Tour Nga trở lại, giá hơn 50 triệu đồng

Các công ty đã mở lại một số tour Nga trong tháng 4 và 5 với mức giá được nhận xét tốt, 50-60 triệu đồng mỗi người nhưng khách vẫn có tâm lý e dè.

Hiện tại, các liên minh Nga ở Hà Nội bắt đầu bán lại tour Nga với chương trình 9-10 ngày cho cung đường vàng truyền thống Moskva - St. Petersburg, mức giá khoảng 50-60 triệu đồng, quá cảnh ở Quảng Châu, Trung Quốc hoặc chơi một đêm tại Dubai. Lịch bay thẳng dự kiến có từ tháng 5 trong mùa cao điểm du lịch đêm trắng.

Theo bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, mức giá tour Nga hiện tại tăng 10% so với trước dịch - mức tăng cơ bản theo lộ trình của các hãng hàng không mỗi năm. Mức giá được nhận xét tốt, dễ tiếp cận với nhóm khách chính của tour Nga - những người có tuổi, về hưu hoặc có thời gian học tập, công tác ở Nga.

Năm ngoái, một số công ty lữ hành bắt đầu bán tour Nga dịp đêm trắng nhưng vụ khủng bố nhà hát Moskva vào tháng 3 đã khiến mọi tính toán của họ đổ bể. Bà Lưu Thị Thu, Phó giám đốc Hoàng Việt Travel, cho biết liên minh Nga công ty tham gia đã tổ chức thành công bốn đoàn nhưng phải hủy tới 5 đoàn trong hai năm gần đây do lo ngại xung đột. Danh Nam Travel, thành viên một liên minh Nga khác, cũng cho biết cả năm ngoái mới tổ chức thành công một đoàn famtrip cho doanh nghiệp tham gia khảo sát và một đoàn khách công ty, khó gom khách lẻ.

Xe buýt chở khách du lịch ở Moskva. Ảnh: Planet of Hotels

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, nói thị trường Nga có nhiều biến động, đòi hỏi doanh nghiệp lữ hành cần chuẩn bị kỹ và phối hợp chặt chẽ với đối tác tại Nga. Năm ngoái, công ty tổ chức thành công chương trình du lịch Nga cho 140 khách và năm nay cũng đã chốt xong đoàn khởi hành vào tháng 3 lẫn dịp lễ 30/4. Giai đoạn cao điểm mùa hè và mùa đêm trắng, công ty dự kiến triển khai từ 2 đến 4 đoàn mỗi tháng với lượng khách đặt chỗ đang có xu hướng gia tăng tích cực.

Vietravel hiện triển khai nhiều hành trình đa dạng như Moskva - St. Petersburg, du thuyền sông Volga, liên tuyến Nga - Belarus và tuyến mới Vladivostok. Các hành trình này được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm phong phú, kết hợp tham quan các công trình lịch sử, thiên nhiên và văn hóa.

Theo bà Khanh, một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy tour du lịch Nga chính là sự phục hồi và mở rộng của các đường bay quốc tế. Dự kiến trong năm 2025, nhiều hãng hàng không sẽ khai thác các chuyến bay đến các thành phố của Nga, bao gồm Aeroflot, China Southern Airlines, Emirates, China Airlines, Vietnam Airlines, Mongolia Airlines và Turkmenistan Airlines.

Thủ tục nhập cảnh thuận tiện cũng là lý do công ty lữ hành đặt nhiều kỳ vọng vào tour Nga trong năm 2025 - theo Giám đốc Nguyễn Ngọc Tùng của Danh Nam Travel, Ông Tùng cho biết tour Nga hiện được hỗ trợ nhiều về thời gian xét duyệt thủ tục visa khi có thể nộp hồ sơ online bốn ngày trước khi khởi hành. Trước dịch, khách phải xin visa trước khởi hành 30 ngày.

"Mức giá và trải nghiệm ở Nga phù hợp với túi tiền, thị hiếu của khách Việt", ông Tùng nói, cho biết tour Nga không bao gồm điểm mua sắm, được tham quan nhiều kiến trúc khổng lồ, lộng lẫy.

Dù mới mở bán tour Nga khởi hành tháng 5 được 10 ngày, lượng quan tâm của du khách đã "rất cao", hầu như khách chỉ hỏi về lịch trình, không còn quan tâm vấn đề an ninh, an toàn. Tuy nhiên, thông tin Ukraine tập kích UAV quy mô lớn chưa từng có nhắm vào Moskva "khiến nhiều khách hoang mang".

Đại diện Danh Nam Travel cho biết liên minh đánh giá vấn đề an ninh, an toàn sẽ sớm cải thiện và tour Nga vẫn bán tốt trong mùa hè, thu năm nay. Phía Hoàng Việt Travel cũng nhận định đường tour sẽ sớm ổn định và tour mùa lá đỏ, lá vàng ở Nga dịp cuối năm hứa hẹn hút khách đăng ký.

Còn theo Vietravel, kết quả khảo sát từ những đoàn khách tham gia tour trong năm 2024 cho thấy du khách hầu hết có trải nghiệm dễ chịu, yên tâm suốt hành trình. Các tuyến điểm du lịch chính như Moskva, St. Petersburg hay Vladivostok vẫn đảm bảo an toàn cho du khách với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp. Báo cáo từ đơn vị tổ chức land tour tại địa phương của các công ty cũng khẳng định tình hình an ninh tại các điểm du lịch không có biến động, các dịch vụ vẫn hoạt động tốt và đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn.

Tuy nhiên, một số đơn vị cũng không thấy lạc quan với tour Nga, điển hình như AZA Travel. Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Đạt đã tham gia khảo sát tour Nga năm 2024, cho biết từng có ý định gia nhập một liên minh nhưng sau cùng từ bỏ vì khó gom khách đi tour Nga. Dù mức giá tốt, cảnh đẹp, khách hàng vẫn cảm thấy không an toàn tuyệt đối, cân nhắc số tiền chi ra.

"Mọi trải nghiệm du lịch ở Nga đều tốt, chỉ phụ thuộc tâm lý khách hàng", ông nói.

Tú Nguyễn