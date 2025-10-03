Tour mùa thu Trung Quốc giá rẻ soán ngôi Nhật Bản, Hàn Quốc

Giá tour rẻ hơn tới 40%, thủ tục visa thuận lợi cùng loạt sản phẩm mới mẻ đang giúp Trung Quốc lần đầu thách thức vị thế của Nhật Bản, Hàn Quốc trong cuộc đua thu hút khách Việt Nam mỗi mùa lá đỏ.

Thị trường du lịch nước ngoài mùa thu năm nay chứng kiến một cuộc đổi ngôi. Thay vì các điểm đến quen thuộc như Nhật Bản, Hàn Quốc, khách Việt đang có xu hướng dịch chuyển sang Trung Quốc để chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên.

"Lượng khách đặt tour Trung Quốc mùa thu chiếm khoảng 30% tổng số khách tuyến Đông Bắc Á, gấp đôi so với mức 10-15% của những năm trước", bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Vietravel, cho biết.

Tương tự, đại diện công ty Du Lịch Việt ghi nhận lượng khách quan tâm tour Trung Quốc tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều tour đi Bắc Kinh, Cửu Trại Câu đã kín chỗ trước ngày khởi hành cả tháng.

Ông Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng thị trường Trung Quốc của Danh Nam Travel, xác nhận các tuyến Cửu Trại Câu - Trùng Khánh hay Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật trong tháng 10 có tỷ lệ lấp đầy trên 95%. "Tuyến Bắc Kinh - Thượng Hải cho tháng 11 thậm chí đã phải mở thêm chuyến vì hết chỗ sớm", ông Đạt nói.

Một góc Bắc Kinh mùa lá. Ảnh: CGTN

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành, có ba yếu tố chính tạo nên "cơn sốt" tour Trung Quốc.

Giá cả là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Một tour Trung Quốc 5-7 ngày có giá dao động 13-20 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 20% so với tour Hàn Quốc và tới 40% so với tour Nhật Bản cùng thời điểm. Sự chênh lệch này đến từ chi phí dịch vụ mặt đất, giá vé máy bay cạnh tranh hơn do có nhiều hãng hàng không khai thác đường bay giữa hai nước.

"Năm ngoái, tour Thượng Hải chỉ có một lựa chọn hàng không giá 16-18 triệu đồng. Năm nay, sự tham gia của 4-5 hãng bay mới đã kéo giá tour xuống chỉ còn khoảng 13-14 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn với du khách", ông Đạt phân tích.

Thủ tục visa là "chìa khóa" thứ hai. So với yêu cầu chứng minh tài chính phức tạp và quy trình xét duyệt khắt khe của Nhật Bản, Hàn Quốc, visa Trung Quốc được đánh giá là "dễ thở" hơn, với hồ sơ đơn giản và tỷ lệ đậu cao. Điều này giúp du khách, đặc biệt là các nhóm gia đình, giảm bớt rào cản và mạnh dạn hơn khi lên kế hoạch.

Cuối cùng là sự mới mẻ và đa dạng của sản phẩm, kết hợp với hiệu ứng truyền thông xã hội. Sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch, Trung Quốc trở lại với sức hấp dẫn của một điểm đến vừa quen thuộc về văn hóa, vừa mới lạ trong trải nghiệm. Những video ngắn ghi lại cảnh sắc siêu thực tại Cửu Trại Câu, vẻ cổ kính của Phượng Hoàng Cổ Trấn hay nét thơ mộng ở Hàng Châu, Tô Châu... lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng như TikTok, thu hút một lượng lớn du khách trẻ.

Chị Nguyễn Thị Hương, 45 tuổi, ở Hà Nội, là một trong số những du khách quyết định chọn Bắc Kinh thay vì quay lại Nhật Bản trong mùa thu này. "Tôi đã xem nhiều video trên mạng và thấy cảnh sắc rất ấn tượng. Chi phí lại hợp lý nên không đắn đo nhiều", chị Hương chia sẻ. Từng đến Lệ Giang - Shangri-la, chị bị ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên Trung Quốc, dù thừa nhận nước này còn những hạn chế về giao tiếp bằng tiếng Anh và đồ ăn nhiều dầu mỡ, không hợp khẩu vị.

Thành cổ Osaka mùa lá đỏ, lá vàng. Ảnh: byFood

Sức hấp dẫn của mùa thu Trung Quốc đang tạo ra áp lực cạnh tranh lên các thị trường vốn được xem là thống trị mỗi mùa thu.

Theo bà Vân Khanh, dù các tour Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn giữ được lượng khách ổn định, tốc độ bán đang có dấu hiệu chậm lại. "Chi phí sinh hoạt và dịch vụ tại Nhật Bản tăng khiến giá tour cao, làm du khách phải cân nhắc kỹ hơn", bà Khanh nói.

Trong khi đó, thị trường Hàn Quốc dù vẫn hút khách trẻ nhờ sức ảnh hưởng của văn hóa Hallyu, nhưng đang dần bão hòa. Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Du Lịch Việt, nhận định: "Nhiều công ty cùng khai thác các sản phẩm tương tự nhau như Seoul - Nami - Everland, khiến du khách có cảm giác thiếu trải nghiệm đột phá".

Đài Loan (Trung Quốc) vẫn duy trì được lượng khách ổn định nhờ sự thuận tiện và chi phí vừa phải, nhưng chưa tạo được cú hích lớn do chính sách visa cho khách Việt chưa có thêm ưu đãi mới.

"Các thị trường truyền thống vẫn có nhóm khách hàng trung thành, nhưng rõ ràng cuộc chơi giờ đây đã khốc liệt hơn. Trung Quốc đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu trong đối với khách Việt khi nghĩ về du lịch mùa thu", ông Vũ đánh giá.

Hoài Anh