Tour Hàn, Trung, Nhật nhộn nhịp khởi hành ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4

Các tour đi Đông Bắc Á đã kín từ giữa tháng 4 và nhộn nhịp khởi hành trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, với số lượng hàng nghìn khách tại các công ty lữ hành chuyên outbound.

Chờ làm thủ tục sang Đài Loan tại sân bay Nội Bài trưa 27/4, chị Bích Loan, 32 tuổi đến từ Hải Phòng, nói vừa háo hức vừa hồi hộp vì lần đầu xuất ngoại. Ban đầu, chị Loan dự định nghỉ lễ ở Đà Nẵng cùng mẹ và em gái nhưng đổi ý sau khi thấy giá vé máy bay nội địa quá cao.

Ba mẹ con chị Loan không phải là những du khách hiếm hoi "quay xe" chọn tour quốc tế thay vì nội địa dịp nghỉ lễ năm nay. Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour Trần Thị Bảo Thu cho biết giá vé máy bay nội địa tăng cao, đẩy giá tour trong nước lên cao là nguyên nhân khiến 60-70% khách hàng của họ chuyển sang tour quốc tế.

Đoàn khách Việt khởi hành đi Đài Loan tại sân bay Nội Bài sáng 27/4. Ảnh: Redtours Flamingo

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Vietluxtour "bùng nổ" tour khởi hành với hơn 30 đoàn khách đi Đông Bắc Á. Mỗi đoàn tối đa 30 người. "Ngày hôm qua (26/4), số đoàn đi cũng tương tự", bà Thu nói. Ước tính lượng khách khởi hành ngày mai cũng "không kém".

Tràng An Travel cũng đưa gần 1.000 khách đi tour đến các nước Đông Bắc Á dịp này, trong đó hơn 300 khách đi theo tour đường bộ và 30 đoàn khách đi theo đường bay.

Nguyễn Thanh Thu, hướng dẫn viên du lịch 38 tuổi, sống tại TP HCM, chuyên tour outbound (khách Việt đi quốc tế), cho biết bản thân và các đồng nghiệp đều nhận lịch đi tour kín dịp lễ. Thu bắt đầu dẫn đoàn 15 khách Việt sang Phượng Hoàng cổ trấn 6 ngày 5 đêm từ tối nay. Nữ hướng dẫn viên nói thêm tại Trung Quốc đang thiếu hướng dẫn viên người địa phương nói được tiếng Việt để dẫn đoàn khách Việt sang do nhu cầu cao.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là các điểm đến ghi nhận tỷ lệ khách mua tour tăng trưởng cao hơn năm ngoái, theo thống kê từ nhiều doanh nghiệp lữ hành. Trong 10 điểm đến quốc tế được khách Việt đặt phòng nhiều nhất dịp lễ với ngày check in từ 26/4 đến 1/5, theo ứng dụng đặt phòng có trụ sở tại Hà Lan Booking, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều nằm vị trí cao.

Tổng Giám đốc Tràng An Travel Nguyễn Hữu Cường cho biết khách Việt đặt tour Trung Nhật Hàn khởi hành dịp 30/4 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. So với dịp Tết Nguyên đán, tỷ lệ tăng là hơn 15%. Ông Cường cho biết từ 24/4, các tour dịp lễ 30/4 đến Đông Bắc Á của Tràng An Travel đã kín. Tour Hàn, Nhật và Trung (đường bay) thậm chí hết chỗ từ đầu tháng 4. Tour Trung Quốc đường bộ lịch kín từ giữa tháng.

"Năm nay phần lớn các thị trường châu Á đã phục hồi hoàn toàn, khách có nhiều lựa chọn hơn nên xuất ngoại nhiều hơn", ông Cường nói.

Trưởng đại diện Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Việt NamYoshida Kenji cho biết lượng khách Việt năm nay nhiều hơn 2023 nhờ có thêm nhiều chuyến bay charter (thuê bao nguyên chuyến) nối Việt Nam với nhiều tỉnh thành tại Nhật như tỉnh Kagoshima, Kagawa, Fukushima.

Bà Thu cũng cho biết tour Đông Bắc Á năm nay đông hơn so với cùng kỳ 2023 khoảng 25%. "Các tour này luôn là ngôi sao trong danh sách điểm đến quốc được khách Việt lựa chọn tại công ty", bà Thu nói thêm.

Du khách Việt đợi thông quan sang Trung Quốc sáng 27/4 tại Lào Cai. Ảnh: Hoàng Việt Travel

Một tour Hàn Quốc dịp 30/4 có giá từ 13,8 triệu đồng với lịch trình 5 ngày 4 đêm. Tour Nhật Bản 6 ngày 5 đêm giá từ 29,4 triệu đồng. Tour Trung Quốc có giá đa dạng, từ dưới 5 triệu đến hơn 20 triệu đồng, do có nhiều sản phẩm và đi bằng cả đường bộ lẫn bay.

Ngoài các điểm đến trên, tour châu Âu cùng các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Singapore - Malaysia cũng là lựa chọn yêu thích của khách Việt dịp nghỉ lễ. Các tour này vẫn được nhiều khách chọn với thời gian khởi hành vào các ngày bình thường, không riêng dịp lễ.

Dịp 30/4 năm nay nếu so sánh về lượng khách đặt tour, theo bà Thu, khách đi du lịch nội địa vẫn nhiều hơn bay quốc tế vì lượng tour đoàn chiếm tỷ lệ lớn, mỗi đoàn từ hàng trăm đến hàng nghìn người. Tuy nhiên, nếu so sánh riêng thị trường khách lẻ thì lượng khách mua tour trọn gói bay quốc tế vẫn cao hơn.

"Vé máy bay cao trong nước vẫn là một thách thức cho du lịch nội địa không chỉ riêng đợt 30/4 mà còn cả cao điểm hè", ông Cường cho biết.

Phương Anh