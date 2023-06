Tour du thuyền sông Sài Gòn giá 35 triệu đồng

The Reverie Saigon ra mắt gói du ngoạn 35 triệu đồng trong 2 giờ cho hai khách, gói sự kiện 26 triệu đồng trong 2 giờ cho 10 khách, từ tháng 5.

Cụ thể, gói "Du ngoạn lãng mạn" mang đến trải nghiệm riêng tư và giàu cảm xúc cho các cặp đôi giữa khung cảnh sông Sài Gòn. Thuyền sẽ di chuyển vào khung giờ ngắm bình minh từ 5h30 đến 7h30 hoặc hoàng hôn từ 16h30 đến 18h30. Gói dịch vụ gồm thức ăn nhẹ, rượu vang và nước ngọt cho hai khách cùng đội ngũ quản gia trên du thuyền. Ngoài ra, quý khách sẽ được đưa đón hai chiều từ khách sạn bằng xe Mercedes hoặc BMW. Đặc biệt, The Reverie Saigon dành tặng 1 đêm nghỉ dưỡng cùng bữa sáng, kèm một chai Mionetto Prosecco Brut cho hai khách.

Gói "Sự kiện đặc sắc" dành cho nhóm tối đa 10 người. Ảnh: The Reverie Saigon

Bên cạnh đó, gói "Sự kiện đặc sắc" sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các dịp kỷ niệm đặc biệt. Du khách có thể lựa chọn khung giờ thích hợp trong khoảng từ 8h đến 17h hàng ngày. Gói gồm dịch vụ quản gia trên du thuyền và một đêm nghỉ dưỡng tại The Reverie Saigon, bữa sáng cho hai khách và một chai Mionetto Prosecco Brut.

Cabin thuyền với nội thất sang trọng. Ảnh: The Reverie Saigon

"Đây là một trải nghiệm độc đáo, giúp quý khách ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố từ sông Sài Gòn. Đồng thời, du khách còn được tận hưởng tiện nghi hiện đại và dịch vụ năm sao từ khách sạn The Reverie Saigon", ông Francois Lievens, Phó Tổng Quản lý khách sạn The Reverie Saigon cho biết.

Tọa lạc tại trung tâm TP HCM, The Reverie Saigon là khách sạn 5 sao, ngày càng nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng với các tour thưởng ngoạn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền riêng. Du thuyền The Reverie được thiết kế theo phong cách Italy cao cấp, bày trí nội thất hiện đại cùng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Với sức chứa 10 khách, du thuyền sở hữu cabin, đồ dùng nhà bếp tiện nghi cùng nhiều khu vực thư giãn phía trong và trên boong.

Từ du thuyền The Reverie, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ sông Sài Gòn. Ảnh: The Reverie Saigon

Tìm hiểu thêm tại đây.

Là thành viên của Tổ chức các khách sạn hàng đầu thế giới (The Leading Hotels of the World), The Reverie Saigon mang đến trải nghiệm 5 sao theo phong cách Âu châu trên nền văn hóa Á Đông độc đáo. Khách sạn với hệ thống 286 phòng nghỉ và suite, cùng 89 căn hộ dịch vụ sang trọng, mở ra tầm nhìn bao quát trung tâm thành phố năng động.

The Reverie Saigon còn có 5 nhà hàng với đa dạng phong cách ẩm thực, khu vực spa và phòng tập thể hình có tổng diện tích 1.200 m2, hồ bơi ngoài trời thoáng rộng, 16 phòng hội nghị, yến tiệc. Khách sạn và khu căn hộ dịch vụ nằm trong tòa nhà phức hợp Times Square cao 164 m, với 8 tầng dành riêng cho khu vực văn phòng cho thuê cao cấp và hệ thống cửa hàng trưng bày sản phẩm đến từ các thương hiệu nội thất hàng đầu Italy.

Thanh Thư