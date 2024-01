Tour đi châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan bán chạy dịp Tết Âm lịch

Thời gian nghỉ dài khiến du khách quyết định chọn dòng tour cao cấp, đi xa trong dịp Tết Âm lịch 2024.

Theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 kéo dài 7 ngày giúp du khách có đa dạng lựa chọn điểm đến hơn, đặc biệt những điểm đến xa, giá cao.

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ Thông tin của BenThanh Tourist, nói hiện tại, một bộ phận khách hàng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Vì thế, doanh nghiệp sẽ tập trung mạnh vào phân khúc khách hàng tầm trung và cao để tối ưu hiệu quả kinh doanh. Các sản phẩm du lịch phục vụ cho nhóm khách ở phân khúc này cũng được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng dịch vụ đẳng cấp, sang trọng.

Cuối năm 2023, Google ra báo cáo về tình hình tổng quan của Việt Nam, cho thấy nhóm người có mức chi tiêu cao chi tiêu nhiều hơn trung bình 5,4 lần so với nhóm người có mức chi tiêu thấp hơn. Ở khía cạnh du lịch, nhóm chi tiêu cao chi gấp 4,9 lần nhóm chi tiêu thấp.

Tính đến chiều 3/1, thống kê của công ty chỉ ra tour Tết Nguyên đán du lịch châu Âu (giá 90-125 triệu đồng), châu Úc (khoảng 68 triệu đồng), Dubai (khoảng 45 triệu đồng) hiện chỉ còn nhận 1-3 khách mỗi đoàn. Tour khám phá Ai Cập cũng chỉ còn 5 chỗ, các tuyến Đông Bắc Á như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đại lục (giá 18-37 triệu đồng) được khách đặt nhiều. Trong số này, tour Nhật kín chỗ sớm và phải mở thêm tour tăng cường, khởi hành mùng 2 Tết.

Công ty Du lịch Việt xác nhận dừng nhận khách với các tour xa như Mỹ, Canada, New Zealand, Australia vì đủ chỗ. Hiện họ đã bước vào khâu chuẩn bị dịch vụ cho các đoàn. Best Price cũng ghi nhận các tour nước ngoài được đặt nhiều nhất là sản phẩm giá tầm trung đến cao như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và châu Âu. Riêng tour Đài Loan chiếm tới 40% tổng số tour nước ngoài được bán ra dịp này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận ở một số công ty, sức mua với các sản phẩm Đông Nam Á năm nay khá chậm, đặc biệt các điểm như Campuchia, Singapore, Philippines, Bali (Indonesia). Tuy nhiên, các tour đi Thái Lan vẫn đắt khách và gần như đã được bán sạch vì trải nghiệm đa dạng, giá rẻ, có sẵn chỗ đứng với khách Việt.

Sông Meguro ở Tokyo (Nhật Bản) mùa anh đào nở. Ảnh: Wanderlust Crew

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị và Truyền thông Công ty Lữ hành Vietlux, nói giá tour Tết tăng khoảng 5-15% so với thời điểm bình thường, không khác nhiều mọi năm. Các tuyến trong nước mùa Tết giảm cạnh tranh so với tuyến nước ngoài do nhu cầu di chuyển nội địa tăng, chi phí vận chuyển chiếm tỷ lệ lớn trong giá tour nội địa.

Hiện tại, Vietlux đã hoàn thành 80% kế hoạch kinh doanh với dòng tour nước ngoài. Các tour nước ngoài chiếm khoảng 60% tổng số tour Tết Nguyên Đán của công ty. Theo bà Thu, trong các mùa cao điểm, giá vé máy bay các tuyến nước ngoài cũng tăng nhưng ở mức ổn định, trên dưới 5%, giá land tour không thay đổi nhiều. Điều này giúp doanh nghiệp lữ hành dễ dàng điều tiết kế hoạch kinh doanh.

Công ty này kỳ vọng du lịch trong nước có chiến dịch đồng bộ, ưu đãi về giá vé máy bay và nhiều dịch vụ khác như nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, phương tiện vận chuyển để tác động tích cực vào giá tour, nhu cầu khách hàng, gia tăng năng lực cạnh tranh của thị trường tour nội địa.

Đại diện Du lịch Việt chia sẻ với giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên Đán, khó có thể kỳ vọng giá vé máy bay thấp. Hiện trạng bay trong nước đắt hơn bay nước ngoài vẫn tiếp diễn. Điển hình như những tour từ TP HCM đến Hà Nội và thăm các tỉnh phía bắc, giá vé máy bay khứ hồi dao động khoảng trên dưới 7 triệu đồng mỗi người. Giá tour trọn gói vào khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi người, gần bằng tour đi Thái Lan 5 ngày 4 đêm (giá khoảng 11 triệu đồng mỗi người).

Làng Thèn Pả ở Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Sỹ Đức

Đại diện BenThanh Tourist cho biết hiện các tour nội địa đã bán được khoảng 60%, kỳ vọng có sự thay đổi tích cực trong thời gian tới vì khách thường đặt cận ngày. Theo bà Linh, xu hướng lựa chọn điểm đến du lịch nội địa tập trung ở nơi cảnh quan thiên nhiên đẹp, trải nghiệm văn hóa đặc sắc và nhiều hoạt động giải trí dành cho nhóm gia đình. Vì thế, các tour miền bắc và biển đảo vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, du khách đã tiết kiệm chi tiêu hơn. Yếu tố giá tour được du khách cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi quyết định, các sản phẩm giá tốt, kích cầu sẽ thu hút hơn. Một bộ phận du khách sẽ chọn các ngày hoặc giờ bay lệch cao điểm đi lại trong Tết để có giá tốt hơn.

Tú Nguyễn