Tour dành riêng cho du khách đến Hà Nội dịp 2/9

Xem diễu binh kết hợp thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự ở Hà Nội, về thăm chiến khu Việt Bắc là những trải nghiệm dành cho du khách đến thủ đô dịp 2/9.

Dưới đây là các tour du lịch được Sở Du lịch Hà Nội và các công ty lữ hành gợi ý dành cho du khách đến Hà Nội xem lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80). Đây là các tour mới hoặc thiết kế riêng dành cho sự kiện A80 năm nay.

Xem diễu binh - ghé thăm "Kho tàng lưu giữ ký ức quốc gia"

Hành trình: xem diễu binh - ghé Bảo tàng Lịch sử Quân sự - khám phá Hà Nội, giá tour từ 1.590.000 đồng, lịch trình 2 ngày 1 đêm.

Các khối nữ quân nhân trên đường tổng duyệt A80. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Phó giám đốc Vietravel chi nhánh Hà Nội Phạm Văn Bảy, điểm nhấn của tour là du khách sẽ lưu trú tại các khách sạn 4 sao quanh khu vực diễn ra lễ diễu binh. Tại những nơi này, du khách không chỉ thuận tiện xem diễu binh mà còn có thể tranh thủ dạo quanh khu vực trung tâm thủ đô, thưởng thức đặc sản Hà Nội tại các hàng quán ven đường.

Cũng trong tour này, du khách có thể ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sư, nơi lưu giữ hơn 150.000 hiện vật từ thời kỳ kháng chiến đến giai đoạn hội nhập. Nơi đây còn áp dụng công nghệ hiện đại như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, mã QR để mang lại cho du khách các trải nghiệm khác biệt với các chuyến tham quan bảo tàng thông thường.

Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia chương trình "Viết thư cho Hà Nội ngày Độc lập", như kể về những trải nghiệm từng khi ghé thăm thủ đô hay ước mơ đất nước ngày một giàu mạnh hơn. Du khách có thể gửi thư trực tuyến hoặc scan, chụp lại bức thư gửi qua đường link của chương trình. Giải thường là các chuyến khám phá phương nam đầy màu sắc hoặc những chuyến khám phá núi rừng Hà Giang.

Về nơi khởi nguồn mùa thu lịch sử

Hành trình: Tuyên Quang - Hà Nội, giá tour từ 3,5 triệu đồng cho lịch trình 3 ngày 2 đêm hoặc Cao Bằng - Tuyên Quang - Hà Nội, giá tour từ 4,2 triệu đồng cho chuyến đi 4 ngày 3 đêm.

Các điểm tham quan: ATK Định Hóa, cây đa Tân Trào, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Nếu Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, thì ATK (an toàn khu) Định Hóa và Cây đa Tân Trào chính là nơi thai nghén quyết định lịch sử đó. Dưới tán cây đa Tân Trào, Quốc dân Đại hội đã họp và đưa ra nhiều quyết sách quan trọng.

Ngoài Tuyên Quang, điểm đến hang Pác Pó, Cao Bằng, cũng là một trong những nơi quan trọng trong lịch sử, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống, làm việc sau khi trở về nước năm 1941, theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Thác Bản Giốc, một trong những điểm du lịch hút khách, nằm trên biên giới Việt - Trung. Ảnh: Trần Bảo Hòa

"Tour sẽ đưa du khách vừa thưởng ngoạn khung cảnh thiên nhiên xanh mát của Tuyên Quang, Cao Bằng, vừa được nghe kể những câu chuyện ít người biết về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đây", ông Bẩy của Vietravel cho biết.

Tây Bắc mùa thu độc lập

Hành trình: Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, 5 ngày 4 đêm giá từ 11,4 triệu đồng.

Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết du khách sẽ đến Hà Nội tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Đây là sự kiện trọng đại, mang đậm giá trị lịch sử và tự hào dân tộc, nên thu hút lượng lớn du khách yêu thích.

Tối 2/9, du khách có thể lựa chọn một trong 5 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây hay sân Mỹ Đình. Tiếp đến, tại Mộc Châu, du khách sẽ khám phá cao nguyên xanh, đồi chè hình trái tim, trang trại bò sữa. Tại Điện Biên, khám phá di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm Đờ Cát, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là các trải nghiệm trong hành trình.

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể đặt tour Hà Nội - Tuyên Quang - Đồng Văn - Lũng Cú - Thác Bản Giốc, 5 ngày 4 đêm, giá từ 11,4 triệu đồng.

Du khách đến thăm Bản Cát Cát, Tuyên Quang. Ảnh: Du lịch Việt

Phương Anh