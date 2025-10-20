Tottenham thua ngược trên sân nhà

AnhDẫn trước ngay phút thứ 5, nhưng Tottenham vẫn thua Aston Villa 1-2 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Sau khi có bàn mở tỷ số nhờ công Rodrigo Bentancur, Tottenham nhìn thấy cơ hội vàng để lên nhì bảng và gây áp lực lên Arsenal. Nhưng họ sa sút nghiêm trọng trong hiệp hai khi nguồn sáng tạo Mohammed Kudus xuống sức, và không thể đáp trả sau khi bị dẫn lại ở phút 77.

Cầu thủ dự bị Emiliano Buendia ghi bàn thứ ba trong bốn trận gần nhất để ấn định chiến thắng cho Aston Villa, khiến chủ nhà phải rời sân trong làn sóng la ó từ khán giả. Âm thanh đó đã trở nên quen thuộc tại sân Tottenham Hotspur trong 12 tháng qua. Ngay cả khi Thomas Frank tiếp quản ghế huấn luyện cùng khoản chi tiêu hơn 250 triệu USD trong mùa hè, các CĐV cũng không thể lạc quan hơn.

Buendia (trái) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Thất bại này tiếp tục cho thấy một mô hình quen thuộc của Tottenham: khởi đầu tốt nhưng kết thúc thất vọng. Từ đầu mùa, các trận sân nhà trước Bournemouth, Burnley, Wolves và Villa chỉ đem lại một chiến thắng duy nhất. Tính rộng hơn, họ chỉ thắng ba trong 18 trận sân nhà gần nhất, khiến HLV Frank phải đối mặt với những câu hỏi từng đeo bám người tiền nhiệm Ange Postecoglou.

"Không đơn giản như vậy," HLV Frank nói về những khó khăn trên sân nhà của Tottenham sau trận thua hôm 19/10. "Chúng tôi chơi tốt trước Burnley, Wolves và Villa, chỉ không tốt trước Bournemouth thôi. Hôm nay, chúng tôi thua 1-2 bởi hai cú sút chất lượng cao từ đối thủ".

Như Frank đề cập, các bàn thắng của đội khách đều là siêu phẩm. Cú sút xa của Morgan Rogers hạ gục Guglielmo Vicario từ rìa vòng cấm ở cuối hiệp một, trước khi Buendia tận dụng pha xử lý nhanh trí của Matty Cash và Lucas Digne, cứa lòng chìm ấn định chiến thắng ở phút 77.

Aston Villa đang bay cao, và trận thắng ngược này như lời khẳng định họ đã thực sự hồi sinh. Sau năm chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, nỗi buồn của mùa hè thất vọng đã được bỏ lại phía sau.

Đội khách khá may mắn để trụ lại trong trận đấu, khi Tottenham kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn trong 60 phút đầu, nhưng không thể ghi thêm bàn thứ hai. Bàn mở tỷ số của chủ nhà khá mẫu mực, khi tạt bóng của Kudus tìm đến Joao Palhinha ở cột xa. Tiền vệ Bồ Đào Nha đánh đầu ngược vào giữa cho Bentancur ghi bàn bằng cú vô-lê nửa nảy trong cấm địa. Kudus tưởng như đã nhân đôi cách biệt cho Tottenham hai phút sau, nhưng bị thổi việt vị sau khi băng xuống đón đường chuyền dài từ Micky Van de Ven.

Bentancur (trắng) ghi bàn mở tỷ số, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Tình huống nguy hiểm duy nhất của Villa trong 30 phút đầu là một cú sút chệch cột dọc từ Matty Cash -người bị la ó mỗi khi chạm bóng do pha phạm lỗi thô bạo với Bentancur hai năm trước. Chính sự quyết liệt của tuyển thủ Ba Lan đã tạo ra cơ hội hiếm hoi ở phút 38, khi anh gây áp lực và tạo ra khoảng trống cho Rogers sút xa thành bàn.

Aston Villa giàu năng lượng hơn trong hiệp hai, khi Donyell Malen sút trúng cạnh lưới ở phút 60. Nhưng bàn thắng ấn định chiến thắng vẫn đến đầy bất ngờ. Một quả phạt góc bị phá ra tới vị trí của Cash ở giữa sân. Anh xử lý xuất sắc với một cú vô-lê cực mạnh sang cánh phải cho Digne, người thả bóng cho Buendia. Tiền vệ Argentina cắt vào từ biên và dứt điểm hạ gục Vicario để mang về ba điểm.

Chiến thắng giúp Aston Villa vươn lên thứ 11 với 12 điểm, chỉ còn kém Tottenham hai điểm. Giữa tuần này, hai đội cùng phải làm khách ở các cup châu Âu. Tottenham gặp Monaco ở Champions League, còn Aston Villa đối đầu với đối thủ Hà Lan Go Ahead Eagles tại Europa League.

Vy Anh