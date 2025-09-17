Tottenham thắng nhờ thủ môn 'hóa Onana' ở Champions League

AnhTottenham trở lại Champions League với trận thắng đội khách Villarreal 1-0, nhờ pha phản lưới của thủ môn Luiz Junior bị ví như Andre Onana.

Phút thứ tư, từ quả tạt của tiền vệ Lucas Bergvall bên phải, thủ thành Luiz Junior đổ người bắt bóng trước khi tới chân Richarlison. Nhưng bằng cách nào đó, bóng trượt khỏi tay thủ môn, lăn từ từ ngược về lưới nhà. Sai lầm hy hữu của thủ môn 24 tuổi khiến Villarreal phải trả giá bằng thất bại.

Tình huống Luiz Junior để lọt lưới trong trận Villarreal thua Tottenham trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh, lượt đầu Champions League tối 16/9/2025. Ảnh: Guardian

Khán đài sân Tottenham Hotspur như bùng nổ, dù bàn thắng có phần xấu xí. Bởi đây là lần đầu họ trở lại Champions League, sau một mùa giải phải chơi ở Europa League. Bàn thắng sớm càng giúp khán giả hưng phấn, điểm tựa để chủ nhà bảo toàn chiến thắng trong trận cầu khan hiếm cơ hội nguy hiểm. Hai đội chỉ dứt điểm hướng cầu môn tổng cộng một lần suốt 90 phút.

Vì thế, tình huống mắc sai lầm của Luiz Junior trở thành tâm điểm. Trên mạng xã hội, pha bóng này thu hút hàng triệu lượt xem. Tài khoản @theplantainshow viết trên X: "Luiz Junior với pha bắt bóng như để tri ân Andre Onana".

Tottenham thắng nhờ thủ môn 'đẻ trứng gà' ở Champions League Bàn thắng duy nhất của Tottenham.

Onana là thủ môn biên chế Man Utd, đang khoác áo Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hai mùa trước, thủ thành Cameroon nhiều lần mắc lỗi bắt trượt bóng khiến "Quỷ Đỏ" thất bại. Dù vậy, nhiều người vẫn thấy sai lầm của Luiz Junior còn tồi tệ hơn Onana.

Tại Reddit, tài khoản ZaDoruphin bình luận: "Làm thế nào thủ môn lại mắc lỗi như vậy được?".

Tài khoản omnipotentmonkey phản hồi: "Có lẽ anh ấy đã phán đoán sai đường bay của bóng và không thể tìm ra cách đặt tay để điều chỉnh. Giống như anh ấy đang thực hiện một pha đỡ bóng chuyền, nhưng nghiêng người sang một bên và sử dụng mặt dưới của cổ tay. Thật sự rất khó tin".

Tài khoản Average_Gym_Goer thì nhận xét: "Đây là một trong những sai lầm tồi tệ nhất của thủ môn mà tôi từng thấy".

Tài khoản Putrid_Loquat_4357 phản hồi: "Với tôi thì đó là sai lầm tồi nhất".

Luiz Junior 24 tuổi, người Brazil, trưởng thành từ lò đào tạo Famalicao. Anh gia nhập Villarreal hè 2024, nhưng mới chơi tổng cộng 19 trận cho "Tàu Ngầm Vàng". Mùa này, anh chiếm suất bắt chính từ thủ thành Tây Ban Nha Diego Conde.

Tottenham sẽ có lịch đấu khá dễ chịu sau trận này. Họ lần lượt gặp Brighton ở Ngoại hạng Anh, Doncaster tại vòng ba Cup Liên đoàn, Wolverhampton ở Ngoại hạng, và Bodo/Glimt tại Champions League. Đây là cơ hội để thầy trò Thomas Frank xây dựng niềm tin nơi người hâm mộ.

Hoàng An