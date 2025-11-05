Tottenham thắng đậm dù bị đuổi người ở Champions League

Tottenham đang cần một chiến thắng, để gột rửa nỗi buồn sau trận thua Chelsea ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Trước làn sóng chỉ trích, HLV Thomas Frank và thủ môn Guglielmo Vicario thậm chí phải công khai kêu gọi người hâm mộ ủng hộ đội bóng nhiều hơn.

Dù vậy, vẫn có những hàng ghế trống trên khán đài khi trận đấu bắt đầu. Ở một góc nhỏ CĐV Copenhagen tạo không khí sôi động với những tiếng hô vang và màn nhảy đồng loạt. "Đây là thư viện à?", họ hát trêu chủ nhà.

Sự im ắng của Tottenham được phá vỡ ở phút 19. Sau khi Gabriel Pereira chuyền hỏng, Xavi Simons cướp bóng và chọc khe sắc lẹm cho Brennan Johnson. Tiền đạo chủ nhà bứt tốc qua hai hậu vệ đối phương, khéo léo đưa bóng qua thủ môn Dominik Kotarski rồi sút ở góc hẹp mở tỷ số cho Tottenham.

Johnson được đá chính ở cánh phải trong bối cảnh đội nhà thiếu vắng Mohammed Kudus và hàng loạt cầu thủ chấn thương, với tổng cộng 11 người không thể ra sân. Trước khi lập công, anh sớm bỏ lỡ một cơ hội khi xử lý bóng lỗi sau đường chuyền của Wilson Odobert.

Van de Ven (số 37) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 4/11. Ảnh: Reuters

Copenhagen hiện đứng thứ tư ở giải quốc nội Đan Mạch, kém đội đầu bảng Aarhus sáu điểm và chỉ có một điểm sau ba trận Champions League trước đó. Sau bàn thua, họ càng chơi rời rạc, mất bóng nhiều và hầu như không gây được áp lực trước lối pressing mạnh mẽ của Tottenham.

Trái lại, đội bóng nước Anh duy trì sức ép nhờ các pha dâng cao của hậu vệ trái Destiny Udogie cùng những pha băng cắt tốc độ của Johnson. Xavi Simons cũng thi đấu nổi bật ở vai trò số 10, xoay xở linh hoạt và tạo ra hai cơ hội ngon ăn cho Randal Kolo Muani trước giờ nghỉ. Nhưng tiền đạo Pháp đều bỏ lỡ. Một lần anh sút chệch cột, lần khác đánh đầu vọt xà khi không bị kèm.

Sang hiệp hai, ưu thế của Tottenham được chuyển hóa thành bàn thứ hai, xuất phát từ sai lầm của Kotarski. Thủ môn đội khách phản ứng chậm với đường bóng dài, để Kolo Muani cướp được và kiến tạo cho Odobert ghi bàn vào khung thành trống.

Thoáng lo lắng kéo đến với Tottenham phút 56, khi người mở tỷ số Johnson bị truất quyền thi đấu. Pha phạm lỗi với Marcos Lopez mang tính vụng về hơn là ác ý, nhưng sau khi trọng tài Erik Lambrechts được VAR mời ra xem lại màn hình, Johnson phải rời sân.

Johnson (trắng, số 22) nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Lopez, trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh hôm 4/11. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Tottenham không bị sứt mẻ về lối chơi cũng như kết quả. Họ thậm chí phản công liên tiếp khiến Copenhagen rối loạn, rồi ghi bàn thứ ba sau đó 8 phút nhờ công Micky van de Ven. Trung vệ Hà Lan, vốn nổi tiếng với những pha dâng cao táo bạo, cướp bóng ngay sát cấm địa đội nhà rồi tăng tốc như một mũi tên, vượt qua bốn cầu thủ trước khi xâm nhập vòng cấm Copenhagen và sút cháy lưới.

Tottenham đang đứng thứ sáu ở Ngoại hạng Anh và vẫn bất bại tại Champions League, nhưng đã có những lời phàn nàn khi họ thường chơi không tốt trên sân nhà. Tuy nhiên, màn trình diễn lần này có thể chấm dứt điều đó. Cầu thủ vào thay người Joao Palhinha ghi bàn thứ tư, khiến không nhiều người bận tâm đến việc Richarlison đá hỏng phạt đền cuối trận.

Trận thắng đậm đầu tiên dưới thời HLV Thomas Frank đưa Tottenham lên thứ bảy vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Copenhagen nhiều khả năng sẽ rơi xuống cuối bảng, sau khi thua trận thứ 14 trên sân khách ở đấu trường châu Âu mà không ghi nổi bàn nào trong 13 trận.

Vy Anh