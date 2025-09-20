Tottenham lên nhì bảng Ngoại hạng Anh

Bị dẫn hai bàn, Tottenham vẫn cầm hòa chủ nhà Brighton 2-2 ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, để leo lên nhì bảng với năm điểm ít hơn Liverpool.

Brighton khởi đầu mùa giải không tốt, nhưng bất ngờ bùng nổ với hai bàn thắng trong hiệp một trận gặp Tottenham. Đoàn quân Thomas Frank gỡ lại một bàn cuối hiệp một, trước khi đem về một điểm nhờ cú đá phản lưới của trung vệ Jan Paul van Hecke.

Tình huống Richarlison (số 9) rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Tottenham trước Brighton trên sân AmEx, thành phố Brighton, vòng 5 Ngoại hạng Anh ngày 20/9/2025. Ảnh: PA

Ngay từ những phút đầu, Mohammed Kudus và Richarlison liên tục thử thách hàng thủ Brighton. Nhưng chỉ một thoáng sơ hở, Tottenham phải trả giá. Phút thứ 9, tiền đạo Georginio Rutter chuyền dài cho Yankuba Minteh bứt tốc vượt qua thủ thành Vicario, trước khi sút vào lưới trống. Tiếng hò reo bùng nổ trên khán đài khi Brighton vươn lên dẫn trước, còn các CĐV đội khách chỉ biết ôm đầu ngao ngán.

Bàn thua sớm khiến Tottenham mất tự tin. Họ dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng lại để lộ khoảng trống phía sau. Phút 31, Yasin Ayari sút xa trái phá từ cự ly khoảng 20 m chếch bên trái, đưa bóng đi xoáy khiến Vicario chỉ kịp chạm tay nhưng không cản nổi. HLV Frank đứng bất động ngoài đường biên, còn các cầu thủ Tottenham nhìn nhau với vẻ khó tin.

Tiền vệ Yasin Ayari mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Brighton. Ảnh: Reuters

Tottenham kịp tìm lại niềm hy vọng trước giờ giải lao, với cú đá bồi cận thành của Richarlison. Bàn thắng này giúp đội khách dễ chơi hơn trong hiệp hai. Có lúc họ giữ bóng tới 83% trong 10 phút. Tân binh Xavi Simons cũng được đưa vào sân, và liên tục sút hiểm. Đáng kể là tình huống phút 68, khi anh sút chìm buộc thủ môn Bart Verbruggen phải bay người hết cỡ cứu thua.

Verbruggen chơi không tệ trong trận này, nhưng lại bị chính đồng đội hạ gục. Từ quả tạt của Kudus bên phải, trung vệ Van Hecke lóng ngóng đưa bóng bằng đùi về lưới nhà, khiến Brighton đánh rơi hai điểm.

Tottenham leo lên nhì bảng, nhưng họ có thể mất vị trí này sau vài tiếng nếu Chelsea thắng Man Utd trong trận cầu đinh thứ Bảy. Dù vậy, 10 điểm sau năm trận đầu cũng là khởi đầu tốt với HLV Frank tại Tottenham.

Ở vòng 6 Ngoại hạng Anh, Tottenham về sân nhà tiếp Wolverhampton tối thứ Bảy, 27/9.

Hoàng An