Toto Wolff - tỷ phú phong độ của làng đua F1

Toto Wolff, 54 tuổi, là một trong những nhân vật quyền lực nhất làng F1 hiện nay, không chỉ vì năng lực tài chính mà còn bởi sức ảnh hưởng ở bộ môn thể thao tốc độ. Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông khoảng 2,7 tỷ USD (tính đến ngày 2/3). Ông nắm 33% cổ phần của đội đua Mercedes-AMG Petronas Formula 1, giữ chức giám đốc điều hành kiêm lãnh đội. Dưới sự dẫn dắt của ông, Mercedes giành tám chức vô địch Constructors' Championship liên tiếp (2014-2021), bảy lần lên ngôi Drivers' Championship.
Nhiều lần tỷ phú được trông thấy đến paddock (khu hậu cần) của đội đua bằng scooter điện. Ông kết hợp sơ mi chất liệu jeans, quần kaki, khoác áo vest. Kính mắt, đồng hồ, túi xách là phụ kiện quen thuộc của Toto Wolff khi ra khỏi nhà.
Tủ đồ của ông phần lớn mang hơi hướng sang trọng thầm lặng, tôn khí chất lãnh đạo. Chiều cao 1,96 m giúp ông chinh phục nhiều kiểu trang phục.
Do tính chất cơ động của sân chơi thể thao tốc độ, ông thường di chuyển khắp thế giới, đôi khi sống hàng tháng trời ở loạt cung đường biểu tượng như Monte Carlo (Monaco, Pháp), Silverstone (Anh), Monza (Italy), Spa-Francorchamps (Bỉ), Austin (Texas, Mỹ).
Theo The Sun, ngoài biệt thự chính ở Pháp và Thụy Sĩ, ông sở hữu loạt bất động sản tại Anh, Áo, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tỷ phú cũng sưu tập nhiều siêu xe cổ lẫn dòng hiệu suất cao, sắm du thuyền, máy bay.
Giữa năm ngoái, tỷ phú được khán giả khen phong độ, nam tính khi gặp gỡ Robert Lewandowski (trái) - được mệnh danh "tiền đạo vĩ đại nhất bóng đá Ba Lan", đang chơi cho Barca.
Toto Wolff thường dự sự kiện với phong cách cổ điển pha hiện đại, ưu tiên suit cắt may chuẩn, áo khoác dệt kim - phù hợp với vai trò lãnh đạo trong ngành thể thao và một doanh nhân. Ông thành thạo nhiều ngoại ngữ gồm tiếng Đức, Anh, Pháp, Italy và ngôn ngữ Ba Lan.
Tỷ phú lăng xê trang phục lịch lãm cơ bản với sơ mi, suit đen, cùng con gái Rosa Wolff dự buổi công chiếu phim điện ảnh F1 do Brad Pitt đóng chính, tại New York, Mỹ hôm 16/6/2025.
Theo The Sun, Toto Wolff khá kín tiếng đời tư. Ông cùng vợ đầu Stephanie có hai con - Benedict Wolff và Rosa Wolff. Năm 2011, ông kết hôn Susie Wolff - cựu tay đua từng gắn bó Williams F1, từng được mệnh danh là "Người phụ nữ quyền lực nhất F1". Cặp sao có một con.
Toto Wolff cùng vợ - Susie Wolff - ở một sự kiện dành cho giới đua xe.
Vợ chồng tỷ phú diện phong cách đồng điệu khi sánh đôi. Sau giải nghệ năm 2025, Susie Wolff tham gia công tác đào tạo tay đua nữ, hiện giữ chức giám đốc học viện đào tạo tay đua F1.
Cánh săn ảnh ghi lại khoảnh khắc tỷ phú Toto Wolff cùng vợ con trước một khách sạn ở Paris, Pháp giữa năm ngoái.
Tỷ phú cùng bạn đời Susie diện trench coat lên thảm đỏ F1 75 Live - sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập giải F1, ở London, Anh hôm 18/2/2025.
Tại lễ trao giải Autosport Awards 2025 ở Anh cuối tháng 1 năm ngoái, Toto Wolff diện suit đen và giày da đồng điệu, còn vợ ông phối clutch ánh bạc với đầm hồng cánh sen.
Thiên Lam
Ảnh: Mercedesamgf1