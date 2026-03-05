Toto Wolff - tỷ phú phong độ của làng đua F1

Mỗi lần xuất hiện, Toto Wolff luôn gây chú ý với phong thái, diện mạo. Ông hướng đến lối mặc tối giản, gọn gàng và lịch lãm, chủ yếu là gam trung tính.

Wolff sinh tại Áo, có mẹ gốc Ba Lan và cha người Romania. Ông bắt đầu sự nghiệp là nhân viên ngân hàng, sau đó chuyển sang đầu tư bằng cách thành lập các công ty khởi nghiệp theo mô hình vườn ươm gồm Marchfifteen (1998) và Marchsixteen (2004). Wolff kiếm bộn tiền nhờ các thương vụ đầu tư công nghệ, tài chính, truyền thông. Năm 2009, ông rót vốn vào đội Williams F1, đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của họ tại giải Grand Prix Tây Ban Nha hồi 2012. Từ tháng 1/2013, Toto Wolff gia nhập đội đua Mercedes.