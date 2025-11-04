TOTO Washlet hỗ trợ lối sống tiện nghi cho người dùng Việt

Lối sống tiện nghi trở thành một trong những nhu cầu phổ biến của con người. Theo đó, nhà không đơn thuần là nơi ở, mà còn là nơi tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh không gian bếp, phòng ngủ, phòng tắm ngày càng được đầu tư, hướng đến sự thoải mái và thuận tiện.
Trong lĩnh vực thiết bị phòng tắm, TOTO phát triển nắp rửa điện tử Washlet với trải nghiệm không chạm, đưa toilet thông minh tới gần người tiêu dùng. Kể từ khi ra mắt, thương hiệu không ngừng cải tiến thiết bị.
Sản phẩm được trang bị chế độ rửa đa dạng, nước ấm 38 độ C, sấy khô. Ngoài ra, công nghệ Ewater+ khử trùng bằng nước điện phân kết hợp phun sương Premist giúp hạn chế bám bẩn, hỗ trợ duy trì bề mặt bồn cầu sạch hơn sau mỗi lần sử dụng.
Một số tiện ích khác gồm bệ ngồi sưởi ấm, nắp tự động đóng mở và điều khiển trực quan. Các tính năng này hướng đến nhiều nhóm người dùng trong gia đình, nhất là người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh.
Tại Nhật Bản, TOTO cho biết, hơn 80% hộ gia đình sử dụng Washlet, ở Việt Nam, thiết bị đang dần mở rộng hiện diện nhờ nhu cầu nâng cấp trải nghiệm phòng tắm.
Bên cạnh sản phẩm, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục truyền thông về thói quen vệ sinh và sử dụng thiết bị thông minh. Doanh nghiệp này từng giới thiệu loạt comic "Lịch sử phát triển Washlet", kể về quá trình nghiên cứu và cải tiến của các kỹ sư nhằm nâng trải nghiệm người dùng.
Từ nay đến hết ngày 31/12, TOTO triển khai chương trình khuyến mại cuối năm "Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương" trên hệ thống phân phối. Song song, hãng tổ chức roadshow tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM (tháng 11-12), chuỗi video "Khoảnh khắc nhỏ - Hạnh phúc TOTO" và hai phiên livestream trải nghiệm sản phẩm trên Shopee và Fanpage. Doanh nghiệp cho biết sẽ duy trì chính sách hậu mãi gồm tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì sau bán hàng.
