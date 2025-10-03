TOTO ra mắt loạt sản phẩm phòng tắm đa sắc màu

TOTO giới thiệu loạt sản phẩm phòng tắm đa màu tại Việt Nam, mở rộng từ phân khúc cao cấp đến phổ thông, nhằm tối ưu trải nghiệm và chi phí.

Theo hãng, xu hướng màu sắc trong nội thất đang mở rộng sang không gian tắm, được cập nhật qua loạt sản phẩm ra mắt hồi tháng 8 với thông điệp: "Rực rỡ từng khoảnh khắc - Sống trọn yêu thương". Mục tiêu là mở rộng phương án thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Hãng muốn hướng tới không gian tắm vừa tiện nghi, vừa tạo cảm giác thư giãn và kết nối trong gia đình.

Sự kiện giới thiệu dòng sản phẩm mới của thương hiệu. Ảnh: TOTO Việt Nam

Ở phân khúc cao cấp, TOTO bổ sung chậu rửa bốn màu lấy cảm hứng bốn mùa, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa và gia tăng trải nghiệm người dùng. Ba lựa chọn mạ màu PVD ánh kim mới nâng tổng số màu sắc lên 14, tăng phương án phối hợp cho phụ kiện và chi tiết nội thất phòng tắm.

Bên cạnh đó là sự cải tiến của sen tắm GB25 dòng G tích hợp công nghệ Calming Shawl - Dòng nước thư thái. Công nghệ này cho phép dòng nước được điều hướng ôm vùng cổ, vai, gáy, hạn chế ướt mặt và tóc, phù hợp với nhu cầu thư giãn nhanh trong ngày.

Sen tắm GB25 dòng G tích hợp công nghệ Calming Shawl. Ảnh: TOTO Việt Nam

Ở phân khúc phổ thông, TOTO cho biết tiếp tục hoàn thiện giải pháp đồng bộ sau khi ra mắt bàn cầu một khối MS857 từ tháng 4. Trọng tâm là độ bền, thao tác đơn giản và chi phí tối ưu.

Trong đó, bộ sen tắm GB25 dòng L có bát sen gắn tường hoặc trần kích thước lớn, tạo cảm giác nước bao phủ. Phiên bản sen cây dùng bảng điều khiển nút bấm "phím đàn" và kệ kính, thuận tiện thao tác, dễ vệ sinh. Chậu đặt bàn LT328CTR phủ men Cefiontect hạn chế bám bẩn; lòng chậu sâu hơn khoảng 18% nhằm giảm văng nước, phù hợp gia đình có trẻ nhỏ. Bộ sen vòi dòng LH thiết kế thân vòi đúc, đầu vòi dài hơn 33% giúp nước xả đúng tâm, giảm bắn, phủ 6 lớp mạ chống ăn mòn, giữ độ bền và sáng.

Thương hiệu cho biết bộ sưu tập mới tập trung vào thiết kế gọn, dễ dùng và khả năng lắp đặt trong nhiều kiểu không gian. Điều này phù hợp với thông điệp "Chất lượng TOTO trong tầm tay" mà hãng đang hướng tới, nhấn mạnh tiêu chí cân bằng giữa tính năng, độ bền và chi phí.

Sản phẩm nắp rửa điện tử WASHLET. Ảnh: TOTO Việt Nam

Bên cạnh sản phẩm, thương hiệu cũng giới thiệu chuỗi truyện tranh kể về quá trình phát triển nắp rửa điện tử WASHLET từ thập niên 1980, với nội dung xoay quanh thói quen chăm sóc cá nhân trong gia đình.

Trước đó, TOTO cũng tổ chức sự kiện ra mắt dành riêng cho hệ thống phân phối, đại lý, kiến trúc sư, chủ đầu tư và nhà thầu. Trong nửa cuối năm nay, hãng triển khai thêm hoạt động livestream trên Facebook, Shopee, trải nghiệm sản phẩm và triển lãm trực tuyến, đồng thời dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện đưa sản phẩm đến gần người dùng.

Theo kế hoạch, tháng 10, hãng dự kiến công bố chương trình ưu đãi quy mô lớn. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh cam kết dịch vụ "nhanh chóng - an toàn - tận tâm" trong toàn bộ hành trình từ tư vấn đến hậu mãi, cùng triết lý "Sáng tạo vì con người - Khách hàng là trung tâm".

TOTO nhận định nhu cầu về không gian tắm hiện đại tiếp tục tăng. Việc mở rộng danh mục từ cao cấp đến phổ thông nhằm đưa sản phẩm, công nghệ và thiết kế tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn.

Anh Vũ