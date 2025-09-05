Toto khai trương nhà máy, tăng cường chuỗi cung ứng tại Mỹ

Toto khai trương nhà máy 224 triệu USD tại Georgia nhằm mở rộng công suất sản xuất bồn cầu cao cấp và tăng khả năng chống chịu chuỗi cung ứng khu vực.

Theo thông cáo ngày 22/8, nhà máy ba tầng Morrow với diện tích gần 34.000 m2 sẽ giúp nâng công suất sản xuất bồn cầu liền khối cao cấp lên thêm 150%. Toto cho biết sẽ chuyển một phần lớn hoạt động từ các nhà máy ở châu Á sang Bắc Mỹ, giảm thời gian giao hàng, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển bền vững dài hạn.

Cơ sở sản xuất tiên tiến mới của Toto tại Morrow, Georgia. Ảnh: Toto

"Khoản đầu tư này khẳng định vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh cao cấp, đồng thời tạo ra mạng lưới sản xuất linh hoạt và bền vững hơn", ông Taro Muroi, CEO Toto Mỹ, nhấn mạnh.

Việc mở rộng sản xuất tại chỗ dự kiến giúp tập đoàn rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm khoảng cách vận chuyển, giao hàng kịp thời hơn và cắt giảm khí thải carbon từ hoạt động logistics.

Nhà máy Morrow dành gần một nửa diện tích để sản xuất khoảng 300.000 bồn cầu liền khối mỗi năm - dòng sản phẩm chiến lược tại Bắc Mỹ. Khi đi vào hoạt động trong mùa thu năm nay, nhà máy mới sẽ nâng tổng công suất khu vực lên khoảng một triệu sản phẩm một năm, tính cả các cơ sở tại Morrow, Lakewood (Georgia) và Mexico.

Cơ sở này tạo việc làm cho 420 lao động địa phương, được trang bị hệ thống đúc áp lực cao cho phép sản xuất những mẫu bồn cầu kích thước lớn và thiết kế phức tạp, mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp tại Bắc Mỹ.

Ngoài ra, Toto cũng ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả vận hành. Mỗi sản phẩm được gắn mã QR chịu nhiệt, giúp theo dõi theo thời gian thực, kiểm soát chất lượng và phân tích dữ liệu nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)