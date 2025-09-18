Tory Burch ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026

Thương hiệu thời trang Tory Burch ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026, ngày 15/9, tại New York, Mỹ. Các thiết kế lần này khắc họa một bức tranh đa sắc, kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính và năng lượng đương đại. Bộ sưu tập không chỉ tiếp nối sự thanh lịch vốn gắn liền với tên tuổi Tory Burch mà còn mở ra bước đi táo bạo hướng tới tương lai của thời trang, nơi những yếu tố tưởng chừng đối lập được hòa quyện tinh tế và bất ngờ.
Thương hiệu thời trang Tory Burch ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026, ngày 15/9, tại New York, Mỹ. Các thiết kế lần này khắc họa một bức tranh đa sắc, kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính và năng lượng đương đại. Bộ sưu tập không chỉ tiếp nối sự thanh lịch vốn gắn liền với tên tuổi Tory Burch mà còn mở ra bước đi táo bạo hướng tới tương lai của thời trang, nơi những yếu tố tưởng chừng đối lập được hòa quyện tinh tế và bất ngờ.
Trong những ghi chú về bộ sưu tập lần này, Tory Burch chia sẻ: “Đối với mùa xuân - hè 2026, chúng tôi chiêm nghiệm về bản chất đa diện của người phụ nữ và những khía cạnh khác nhau trong phong cách của họ. Tính nữ và sức mạnh, sự chính xác và không hoàn hảo. Sự va chạm của những đường may thẳng thớm với những bông hoa thêu tự nhiên, những hạt cườm được đính trên chất liệu da cũ”. Phát ngôn này đã định hình tinh thần chủ đạo cho bộ sưu tập mới, phản ánh rõ triết lý thiết kế của Burch: hướng tới sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét mạnh mẽ và sự mềm mại.
Trong những ghi chú về bộ sưu tập lần này, Tory Burch chia sẻ: “Đối với mùa xuân - hè 2026, chúng tôi chiêm nghiệm về bản chất đa diện của người phụ nữ và những khía cạnh khác nhau trong phong cách của họ. Tính nữ và sức mạnh, sự chính xác và không hoàn hảo. Sự va chạm của những đường may thẳng thớm với những bông hoa thêu tự nhiên, những hạt cườm được đính trên chất liệu da cũ”. Phát ngôn này đã định hình tinh thần chủ đạo cho bộ sưu tập mới, phản ánh rõ triết lý thiết kế của Burch: hướng tới sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét mạnh mẽ và sự mềm mại.
Trong đó, một số trang phục mang biểu tượng thể thao Mỹ kinh điển như: áo polo, trench, hai dây… và váy sọc được làm mới với những chi tiết độc đáo.
Trong đó, một số trang phục mang biểu tượng thể thao Mỹ kinh điển như: áo polo, trench, hai dây… và váy sọc được làm mới với những chi tiết độc đáo.
Những chiếc váy có đường viền xòe gợi nhớ đến thập niên 1920.
Những chiếc váy có đường viền xòe gợi nhớ đến thập niên 1920.
Các mẫu áo khoác với phần eo được hạ thấp, kết hợp cùng quần ống loe hay chân váy, tạo nên sự thanh lịch, thoải mái. Điểm nhấn thú vị là những chiếc áo khoác này có khóa kéo ở giữa lưng cho phép người mặc điều chỉnh eo, và những miếng vá nhỏ được may trên đó.
Các mẫu áo khoác với phần eo được hạ thấp, kết hợp cùng quần ống loe hay chân váy, tạo nên sự thanh lịch, thoải mái. Điểm nhấn thú vị là những chiếc áo khoác này có khóa kéo ở giữa lưng cho phép người mặc điều chỉnh eo, và những miếng vá nhỏ được may trên đó.
Tory Burch cho biết chất liệu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cảm quan của bộ sưu tập. Theo đó, lụa tinh chế và len thể thao được dệt kim từ những chất liệu màu đục và mờ, tạo vẻ ngoài sờn rách và cũ kỹ có chủ đích.
Tory Burch cho biết chất liệu đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cảm quan của bộ sưu tập. Theo đó, lụa tinh chế và len thể thao được dệt kim từ những chất liệu màu đục và mờ, tạo vẻ ngoài sờn rách và cũ kỹ có chủ đích.
Len nhăn, lụa nhàu hay lụa xé được sử dụng khéo léo tạo kết cấu bề mặt độc đáo trên mỗi bộ đồ, có dụng ý từ nhà mốt đến từ Mỹ: "điểm không hoàn hảo được thực hiện một cách hoàn hảo”. Ngoài ra, với các cạnh sờn được gia cố tỉ mỉ và len bóng được "vá lại" bằng những hạt cườm đính vào, tạo nét tương phản thú vị trên mỗi trang phục.
Len nhăn, lụa nhàu hay lụa xé được sử dụng khéo léo tạo kết cấu bề mặt độc đáo trên mỗi bộ đồ, có dụng ý từ nhà mốt đến từ Mỹ: "điểm không hoàn hảo được thực hiện một cách hoàn hảo”. Ngoài ra, với các cạnh sờn được gia cố tỉ mỉ và len bóng được "vá lại" bằng những hạt cườm đính vào, tạo nét tương phản thú vị trên mỗi trang phục.
Kỹ thuật thủ công trở thành điểm nhấn mới của một bộ sưu tập hướng tới tính cá nhân cao. Áo đan và váy lưới được thêu tay và đính cườm tỉ mỉ, lụa chiffon được thêu tay và viscose (sợi bán tổng hợp) được móc thủ công.
Kỹ thuật thủ công trở thành điểm nhấn mới của một bộ sưu tập hướng tới tính cá nhân cao. Áo đan và váy lưới được thêu tay và đính cườm tỉ mỉ, lụa chiffon được thêu tay và viscose (sợi bán tổng hợp) được móc thủ công.
Các họa tiết monogram đều được lấy cảm hứng từ những mẫu thêu cổ điển, mỗi mẫu đại diện cho một thành viên trong đội ngũ thiết kế của Tory Burch, mang đến câu chuyện cá nhân đằng sau các họa tiết.
Các họa tiết monogram đều được lấy cảm hứng từ những mẫu thêu cổ điển, mỗi mẫu đại diện cho một thành viên trong đội ngũ thiết kế của Tory Burch, mang đến câu chuyện cá nhân đằng sau các họa tiết.
Phụ kiện cũng là nét đặc sắc không thể bỏ qua. Túi xách Lee Radziwill (trong hình), một thiết kế mang tính biểu tượng từ năm 2018, tái xuất với phần quai có thể gấp lại và các chi tiết kim loại hoặc đính cườm trang trí. Bên cạnh đó, túi xách Romby bucket được làm từ da xử lý bề mặt tạo cảm giác cũ kỹ có chủ đích, trong khi túi xách đan mắt lưới và móc lại tạo vẻ ngoài giản dị, thoải mái.
Phụ kiện cũng là nét đặc sắc không thể bỏ qua. Túi xách Lee Radziwill (trong hình), một thiết kế mang tính biểu tượng từ năm 2018, tái xuất với phần quai có thể gấp lại và các chi tiết kim loại hoặc đính cườm trang trí. Bên cạnh đó, túi xách Romby bucket được làm từ da xử lý bề mặt tạo cảm giác cũ kỹ có chủ đích, trong khi túi xách đan mắt lưới và móc lại tạo vẻ ngoài giản dị, thoải mái.
Giày bệt và sandal lấy cảm hứng từ thập niên 1950, được trang trí bằng sequin, ngọc trai và hạt cườm nhỏ, gợi nhớ phong cách rococo (một phong cách nghệ thuật và thiết kế xuất hiện ở Pháp đầu thế kỷ 18). Hay giày da có vẻ ngoài cũ kỹ và dép xỏ ngón vay mượn chi tiết từ giày nam, với dây kim loại ngẫu hứng xen kẽ.
Giày bệt và sandal lấy cảm hứng từ thập niên 1950, được trang trí bằng sequin, ngọc trai và hạt cườm nhỏ, gợi nhớ phong cách rococo (một phong cách nghệ thuật và thiết kế xuất hiện ở Pháp đầu thế kỷ 18). Hay giày da có vẻ ngoài cũ kỹ và dép xỏ ngón vay mượn chi tiết từ giày nam, với dây kim loại ngẫu hứng xen kẽ.
Phái đẹp có thể tạo điểm nhấn với các mẫu bông tai và vòng cổ giả kết hợp ngọc trai, hoa thủy tinh và hạt cườm.
Phái đẹp có thể tạo điểm nhấn với các mẫu bông tai và vòng cổ giả kết hợp ngọc trai, hoa thủy tinh và hạt cườm.
Hải My
Ảnh: Tory Burch
Tại Việt Nam, thương hiệu Tory Burch được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Liên hệ:
Địa chỉ: Tory Burch Union Square, L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, P. Sài Gòn, TP HCM.
Giờ mở cửa: 10h - 21h.
Điện thoại: 028 3620 6983.
Email: toryburchusq@tamsonfashion.com.