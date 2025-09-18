Tory Burch ra mắt bộ sưu tập thời trang Xuân Hè 2026

Trong những ghi chú về bộ sưu tập lần này, Tory Burch chia sẻ: “Đối với mùa xuân - hè 2026, chúng tôi chiêm nghiệm về bản chất đa diện của người phụ nữ và những khía cạnh khác nhau trong phong cách của họ. Tính nữ và sức mạnh, sự chính xác và không hoàn hảo. Sự va chạm của những đường may thẳng thớm với những bông hoa thêu tự nhiên, những hạt cườm được đính trên chất liệu da cũ”. Phát ngôn này đã định hình tinh thần chủ đạo cho bộ sưu tập mới, phản ánh rõ triết lý thiết kế của Burch: hướng tới sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, giữa nét mạnh mẽ và sự mềm mại.