TopZone tung loạt ưu đãi khi mua iPhone 17 và iPhone Air

Người dùng có thể đặt trước iPhone 17 Series và iPhone Air tại hệ thống TopZone, kèm bộ quà tặng và ưu đãi tài chính trị giá hàng triệu đồng.

Chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam cho biết chương trình đặt trước iPhone thế hệ mới áp dụng từ 12/9. 17.000 khách hàng đầu tiên sẽ nhận bình giữ nhiệt MagSafe phiên bản giới hạn với 5 màu.

TopZone áp dụng chính sách giao hàng đúng hẹn, tặng 1 triệu đồng nếu trễ hơn thời gian cam kết. Thông tin về thời điểm giao được gửi trực tiếp qua tin nhắn. Đại diện hệ thống cho biết chính sách này nhằm bảo đảm trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng.

Thế hệ iPhone 17 Pro Max mới ra mắt. Ảnh: Thế Giới Di Động

Khách hàng có thể mua máy theo hình thức trả chậm 0% lãi suất, trả trước từ 10% giá trị với kỳ hạn 6–12 tháng qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính. Chương trình "thu cũ đổi mới" trợ giá đến 3 triệu đồng, đồng thời thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử đối tác được giảm thêm tối đa 2,5 triệu đồng.

Khi đặt trước iPhone 17 Series (nổi bật với iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air, người dùng còn có thể mua kèm các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple với giá ưu đãi: giảm 2 triệu cho iPad, 3 triệu cho MacBook, 600.000 đồng cho Apple Watch và 500.000 đồng cho AirPods. Ngoài ra, khách hàng nhận phiếu mua phụ kiện trị giá 500.000 đồng, phiếu 200.000 đồng khi mua sim MobiFone, ưu đãi gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ từ 990.000 đồng và dịch vụ chuyển đổi eSIM miễn phí từ ba nhà mạng lớn.

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Đơn vị có hai cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR), nằm trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động. Đơn vị cho biết chú trọng không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Linh Lam