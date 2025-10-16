Top vị tướng dự đoán 'gây sóng gió' Chung kết Visa VMC Winter 2025

Sát thủ Aamon, xạ thủ Obsidia, Wan Wan, đảo đường Hanzo hay Khaleed là những vị tướng lọt SS Tier (phải cấm hoặc chọn) vì bộ kỹ năng bá đạo.

Chung kết giải đấu Mobile Legends: Bang Bang lớn nhất Việt Nam mùa đông năm nay - Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025) sẽ diễn ra trong bối cảnh meta mùa 38, xoay quanh những lựa chọn có khả năng tạo đột biến cao, kiểm soát giao tranh tốt và phối hợp linh hoạt với đồng đội. Mùa 38 cũng là một trong những meta có nhiều sự thay đổi về chất tướng, bộ kỹ năng, nội tại và ngoại hình của các vị tướng.

Sự gia nhập của một số tướng mới cũng mang đến nhiều sự bất ngờ trong các màn giao tranh bởi các game thủ chưa có nhiều thời gian làm quen hay luyện tập. Đặc biệt, trong bối cảnh thi đấu, việc lựa chọn tướng mạnh, phối hợp tốt với đồng đội hay chọn tướng quen tay, thao tác mượt mà luôn khiến các tuyển thủ đau đầu.

MLBB có sức hút đặc biệt với giới trẻ. Ảnh: MLBB

Dưới đây là một vài cái tên đang "làm mưa làm gió", được các game thủ yêu thích trong mùa 38. Những vị tướng này nhiều khả năng sẽ được các tuyển thủ ưu tiên trong trận đấu quyết định vào ngày 18-19/10 sắp tới.

Aamon - chí mạng cao, thao tác nhanh chóng

Trong bảng xếp hạng tướng mạnh mùa 38 do MLBB và các streamer, game thủ lâu năm cùng bầu chọn, Aamon nằm trong nhóm SS Tier. Vị tướng đấu sĩ phép thuật sở hữu bộ kỹ năng linh hoạt, có thể tàng hình, cướp mạng đối thủ chớp nhoáng nên thường được dùng đi rừng.

Đặc biệt, kỹ năng cuối "Vô Tận Dao" có thể gây sát thương chí mạng, gây "sốc" với các mục tiêu ít máu như xạ thủ, pháp sư và đưa họ lên bảng đếm số chỉ trong một combo. Thêm vào đó, kỹ năng tàng hình hoàn toàn của Aamon được các streamer đánh giá là rất hữu ích. Anh có thể phát huy tối đa khả năng ẩn thân, "săn lùng" đối thủ trong bản đồ mới với nhiều bụi rậm.

Aamon có giao diện điển trai trong vũ trụ MLBB. Ảnh: MLBB

Obsidia - mới mẻ, khó lường

Tiếp tục là một trong những lựa chọn mới và được ưu ái nhất ở meta lần này - Obsidia. Với bộ kỹ năng thiên về nhắm mục tiêu, linh hoạt di chuyển, xạ thủ nữ mới gia nhập vũ trụ MLBB có thể khiến các vị tướng hay "bay nhảy", di chuyển nhanh và chớp nhoáng phải dè chừng.

Điểm mạnh của Obsidia là khả năng xả sát thương cực lớn ở cuối trận nhờ cơ chế tích lũy Mảnh Xương (Bone Shards), biến cô thành chủ lực với tốc độ đánh cơ bản cao. Lựa chọn này sẽ phù hợp với các đội tuyển theo đuổi chiến thuật sát thương duy trì, muốn có một xạ thủ mạnh về cuối trận.

Đặc biệt, chiêu cuối của Obsidia sẽ nguy hiểm với các tướng cơ động cao, giúp cô khắc chế tốt những đối thủ khó tiếp cận, bao gồm Aamon kể trên. Ngoài ra, mỗi tướng địch bị tiêu diệt sẽ giúp cô nhận thêm một Mảnh Xương, khuyến khích lối chơi tấn công để tối ưu sức mạnh từ giữa trận.

Wanwan - 'bình cũ, rượu mới'

Một trong những con bài thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu mang tính quyết định của MLBB là xạ thủ Wanwan. Dù gia nhập vũ trụ này từ sớm song vị tướng này luôn được nhà phát hành ưu ái và các tuyển thủ yêu thích.

Điểm mạnh của Wanwan là khả năng dồn sát thương lớn và độ cơ động cao nhờ kỹ năng nội tại làm lộ điểm yếu của đối phương. Chiêu cuối có thể tiêu diệt mục tiêu nhanh chóng và giúp cô né tránh tốt, miễn sát thương trong lúc giao tranh.

Trước đó tại chung kết VMC Spring 2025 vào tháng 5, Daylight của Legion Esports - nhà vô địch giải đấu, cũng chọn vị tướng này có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ RLG Vietnam.

Legions Esports nâng cúp vô địch tại VMC Spring 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Hanzo - linh hoạt, 'thánh cướp rừng'

Hanzo được dự đoán sẽ tiếp tục là "con bài chiến thuật" đáng gờm tại đường giữa của chung kết giải đấu mùa đông. Điểm mạnh của vị tướng này là khả năng biến ảo giữa hai dạng, dồn sát thương mục tiêu mạnh và "máu trâu" trong giao tranh tổng nhờ chiêu cuối miễn sát thương.

Hanzo cũng được mệnh danh là vị tướng "đỉnh lưu" với giáo án khiến nhiều người cay cú nhờ khả năng cướp rừng, mở giao tranh mà vẫn cản phá sát thương hiệu quả cho toàn đội. Một trong những chiến thuật đi ngược với cách chơi truyền thống là tập trung cướp rừng của đối thủ thay vì ăn lính, đẩy trụ và giao tranh ăn mạng.

Khaleed - đảo đường '1 cân 3'

Cuối cùng là một trong những vị tướng đảo đường được yêu thích nhất - Khaleed. Với bộ kỹ năng di chuyển linh hoạt, khả năng cướp rừng, đảo đường và cân 2-3 đối thủ một lượt, vị tướng này lọt top "trâu" nhất MLBB những meta gần đây.

Nội tại lướt trên cát, khả năng dọn dẹp lính và giao tranh mạnh mẽ với chiêu 1 có thể dùng liên tục 3 lần giúp Khaleed chống chịu tốt và hồi phục nhanh chóng nhờ chiêu 2. Ngoài ra, chiêu cuối tạo hiệu ứng khống chế diện rộng, gây sát thương lớn và làm choáng mục tiêu cũng giúp vị tướng này có lợi thế trong các pha giao tranh tổng.

Khaleed có khả năng chống chịu và sát thương tốt song cũng có độ khó cao. Ảnh: MLBB

Giải đấu Visa VMC Winter 2025 đang đi đến hồi kết với ba cái tên xuất sắc nhất, AFO SQ, Saigon Phantom và RLG SE, cạnh tranh chức vô địch và vé tham dự M7 World Championship - giải MLBB lớn nhất hành tinh. Vòng chung kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 18-19/10 tới đây tại Đại học Công nghệ TP HCM (Hutech).

Thy An